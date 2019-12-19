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19.12.2019 13:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Аксенов запретил вырубку крымской сосны

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов с 18 декабря 2019 поручил остановить вырубку сосны крымской на территории полуострова.

- Решение принято в том числе в связи с обращениями граждан, указывающих на факты незаконной вырубки и реализации лесопродукции, - отметил Аксенов. - В преддверии праздников правоохранительные органы и учреждения Минэкологии РК усиливают контроль в этой сфере. Одновременно будут приняты дополнительные меры для восстановления лесов и озеленения. В частности, планируется восстановить посадки крымской сосны в районе поселка Аэрофлотский.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Ученые назвали ошибкой исключение крымской сосны из Красной книги РФ

Крымский ареал сосны Палласа приказом Минприроды РФ от 20 декабря 2018 года был исключен из Красной книги РФ. И это несмотря на то, что сейчас лесом покрыто лишь 11 процентов территории полуострова, из которых 18 процентов приходится на хвойные леса, в том числе 99 процентов - на сосну крымскую. По оценке Минприроды РК, на территории РК произрастает 7873,8 гектара естественных и 24522,3 гектара искусственных насаждений сосны Палласа. В то же время в ведомстве объяснили исключение крымского ареала сосны из Красной книги РФ необходимостью проводить в лесах регулярные рубки ухода и очищать от деревьев просеки под ЛЭП.

Однако в нынешнем году сразу в нескольких местах полуострова началось массовое уничтожение крымской сосны. В частности, искусственные лесопосадки - 50-летние сосны - уничтожены застройщиком в Симферополе в микрорайоне Марьино, рядом с Симферопольским водохранилищем.

Напомним, в начале декабря 2019 года после серии скандальных вырубок в столице полуострова глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку взять под личный контроль процесс обследования и выдачи порубочных билетов в муниципалитетах полуострова. Местные власти должны разработать четкий и прозрачный порядок согласования вырубок. Пока же снос деревьев приостановлен.

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