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19.12.2019 17:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

СК организовал проверку "разрушенных" домов ветеранов в Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Следственное управление СКР по Кубани организовало проверку вокруг ситуации с ветеранскими домами в Сочи. Об этом главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков пожаловался президенту Владимиру Путину во время большой пресс-конференции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Фото: iStock
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Напомним, журналист рассказал, что в Сочи специально построенные к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов и инвалидов дома якобы превратились в настоящие трущобы и ночлежки.

"Ветераны там живут как бомжи, дома разваливаются. Городские власти совершенно запустили эти объекты. Более того, они их используют в собственных целях - заселяют туда посторонних людей, взимают с них деньги, наживаются на этом, а ветераны страдают. При этом администрация Сочи сносит прекрасные дома, хотя застройщики и инвесторы предлагают выделить в них благоустроенные квартиры для ветеранов и инвалидов войны. Власти Сочи прикрываются вашими распоряжениями", - цитирует пресс-служба СУ СКР по краю слова, с  которыми журналист обратился к президенту, попросив "навести порядок и привести в чувство зарвавшихся чиновников Сочи и всего Краснодарского края".

Сообщается, что по данному факту следственные органы СКР по краю незамедлительно организовали доследственную проверку.

"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия нарушения прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают ответственных за произошедшее".

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

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