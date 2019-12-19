Названа причина посадки "на брюхо" военного Ан-12 в Кольцово

Военная прокурора Центрального военного округа провела проверку по факту аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга десятого октября. По предварительным данным, причиной аварийной посадки мог стать невыход шасси, однако после детального изучения обстоятельств инцидента эксперты пришли к выводу, что виноват пилот.

"Проведена проверка и дана оценка, это ошибка пилота. Значительный материальный ущерб не был причинен, уголовного наказания не будет, соответствующие выводы из этого происшествия сделаны ", - сообщил ТАСС генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев.

Напомним, у самолета Ан-12 не вышло шасси, и он проскользил по взлетно-посадочной полосе на брюхе. Судно летело в Екатеринбург из Челябинской области, на борту по разным данным находилось от 17 до 20 человек - никто не пострадал.

Аэропорт Кольцово на протяжении нескольких часов не принимал и не отправлял воздушные суда, рейсы перенаправляли в Тюмень, Пермь и Челябинск. За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три были отменены.

- Ан-12 - прочный самолет, рассчитан на то, чтобы делать взлеты с грунта. У него верхнее расположение крыла, баки вверху в крыле, внизу шасси да пол, в принципе. Он очень надежный, - пояснил после ЧП бывший пилот-инструктор ДОСААФ-РОСТО Валерий Глазырин корреспонденту "РГ", подчеркнув, что посадить такую машину без шасси несложно.