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10.10.2019 15:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Эксперты оценили действия пилотов Ан-12, севшего на брюхо в Кольцово

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)

Военный самолет Ан-12, который сегодня проскользил на брюхе по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кольцово, подняли краном и готовятся вывезти. Причины происшествия будет выяснять специальная комиссия Центрального военного округа. Эксперты говорят, что самолет приспособлен для посадки без шасси и хвалят летчиков за ювелирное пилотирование.

Фото: iStock
В Кольцово пассажирки задержанного рейса станцевали под Billie Eilish

Лайнер летел в Екатеринбург из Челябинской области. По предварительным данным, на борту находилось около 20 человек. Пилоты о проблемах с судном диспетчеру не сообщали. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет.

Из-за нештатной ситуации аэропорт на время приостановил работу. В Сети есть запись, на которой видно, что после посадки из-под лайнера летят искры, но пожара нет. Помощь спасателей со стороны не потребовалась.

Впрочем, в благополучном исходе нештатной ситуации ничего удивительного нет, считает бывший пилот-инструктор ДОСААФ-РОСТО Валерий Глазырин.

- Ан-12 - прочный самолет, рассчитан на то, чтобы делать взлеты с грунта. У него верхнее расположение крыла, баки вверху в крыле, внизу шасси да пол, в принципе. Он очень надежный: и технику с него бросают, и грузы возят. Сложно ли посадить такой Ан без шасси? Да то же самое, что и без шасси. Вонь, дым, огонь - и все, - пояснил он "РГ".

Генерал-лейтенант запаса, экс-командующий 14 армией ВВС и ПВО Центрального военного округа Виктор Севостьянов в свою очередь назвал действия летчиков ювелирным пилотированием.

- Летчики, конечно же, молодцы... Это тяжелая задача, чтобы не произошло возгорания. Положение на брюхе очень неудобное, самолет может заскользить, пожар произойти, его может развернуть. Это ювелирное пилотирование", - сказал он в беседе с ТАСС.

Справка "РГ"

Военно-транспортный самолет Ан-12 разработали в 1950-х годах прошлого века советские конструкторы. Судно активно применяли в военных целях для перевозки техники и личного состава, для пассажирских и грузовых перевозок, в условиях чрезвычайных ситуаций. Ан-12 был первым самолетом в военно-транспортной авиации, который позволял массово десантировать как парашютистов, так и боевую технику ВДВ. Самолеты Ан-12 называют выдающимися - за технические характеристики и надежность. Судя по всему, это действительно так. Если верить данным из открытых источников, лайнеру, который переполошил вчера Екатеринбург, уже 51 год, но, несмотря на возраст, он находится в хорошей форме, раз выдержал жесткую посадку на брюхо.

Кстати

Кольцово является аэропортом совместного базирования: взлеты и посадки как гражданских бортов, так и военных осуществляются в одном месте. Интересно, что буквально неделю назад здесь проходили учения, по сценарию которых самолет не смог выпустить шасси и был вынужден приземлиться на брюхо. Согласно легенде, пострадавших не было, авиалайнер с помощью крана погрузили на трал и переместили в ангар. Точно по отработанному сценарию действуют сегодня: самолет уже приподняли над землей, но пока не увезли.

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