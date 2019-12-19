Путин пообещал проработать вопрос строительства метро в Екатеринбурге

"Мы очень нуждаемся в метро, помогите нам его построить", - такая просьба поступила из Екатеринбурга во время большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Глава государства согласился с тем, что город бурно развивается, становится все более современным, и метро тут будет востребовано. И конечно осуществить такой инфраструктурный проект только за счет местных ресурсов невозможно.

"Это должно происходить вместе с федеральными органами, с федеральной поддержкой, - сказал президент. - Недавно такая же ситуация была в Красноярске, где начали строить метро и бросили, заморозили".

Путин отметил, что не сомневается: такой вид транспорта как метро будет востребован в столице Среднего Урала. "Надо просто с местными властями как следует на этот счет поработать. Поработаем, обязательно", - пообещал он.

Не так давно - и "РГ" писала об этом - вторая ветка Екатеринбургского метрополитена обсуждалась вновь. За полгода в 2019-м поезда перевезли 19,6 миллиона пассажиров, следовательно, за год их будет чуть более 40 миллионов. Между тем некоторые эксперты считают строительство оправданным при более высокой планке - 50 миллионов.

Местные власти, между тем, необходимость продолжения строительства подземки под сомнение не ставят. Глава города Александр Высокинский заявил, что проектирование город продолжит на собственные деньги. Другое дело, что само строительство муниципалитету, конечно, не по карману.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.