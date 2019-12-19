Новости

Путин назвал цинизмом попытки помешать работе Sputnik в Эстонии 17:01
Tesla "скинет" цену Model 3 на 20% 17:01
Живут как бомжи: В Сочи разберутся с проблемными домами ветеранов 16:56
Адвокатура создает свою электронную сеть 16:55
Прокуратура Удмуртии: Педагоги не предотвратили гибель мальчика с ДЦП 16:53
Раскрыта древняя тайна легендарного Парфенона 16:50
Путин оценил эффект от строительства нового моста под Тольятти 16:48
Не стало мультипликатора "Тайны Третьей планеты" Юрия Батанина 16:46
Путин: Сельхозпроизводителям стоит обратиться к лизингу 16:39
Глава ОКР Поздняков: РУСАДА поддержит решение наблюдательного совета 16:39
Путин пообещал сохранить школу, где учат родному алтайскому языку 16:37
Видео: В Израиле нашли следы древней катастрофы 16:35
Путин: Красноярские предприятия обяжут следить за экологией 16:28
В аэропорт Екатеринбурга вернулся борт, летевший в Москву 16:27
Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина 16:26
Развенчан популярный миф о первой женщине-враче из Древнего Египта 16:25
Путин: Россия будет развивать волонтерское движение 16:24
МИД РФ: Ситуация вокруг информагентства Sputnik в Эстонии возмутительна 16:20
Путин рассказал, что он думает о Brexit 16:19
Путин сказал, какими качествами должна обладать женщина-президент России 16:18
Какие странные новогодние традиции существуют в Испании 16:17
В Карелии из-за выпавших на трассу бревен погиб водитель микроавтобуса 16:17
Хоккеист "Крыльев Советов" жестоко избил одноклассника 16:16
Путин прокомментировал ситуацию с Боткинской больницей в Петербурге 16:15
Путин пообещал проработать вопрос строительства метро в Екатеринбурге 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
19.12.2019 16:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Путин пообещал проработать вопрос строительства метро в Екатеринбурге

Текст: Екатерина Призова

"Мы очень нуждаемся в метро, помогите нам его построить", - такая просьба поступила из Екатеринбурга во время большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Глава государства согласился с тем, что город бурно развивается, становится все более современным, и метро тут будет востребовано. И конечно осуществить такой инфраструктурный проект только за счет местных ресурсов невозможно.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Президент отметил важность строительства моста через Обь на Ямале

"Это должно происходить вместе с федеральными органами, с федеральной поддержкой, - сказал президент. - Недавно такая же ситуация была в Красноярске, где начали строить метро и бросили, заморозили".

Путин отметил, что не сомневается: такой вид транспорта как метро будет востребован в столице Среднего Урала. "Надо просто с местными властями как следует на этот счет поработать. Поработаем, обязательно", - пообещал он.

Не так давно - и "РГ" писала об этом -  вторая ветка Екатеринбургского метрополитена обсуждалась вновь. За полгода в 2019-м поезда перевезли 19,6 миллиона пассажиров, следовательно, за год их будет чуть более 40 миллионов. Между тем некоторые эксперты считают строительство оправданным при более высокой планке - 50 миллионов.

Местные власти, между тем, необходимость продолжения строительства подземки под сомнение не ставят. Глава города Александр Высокинский заявил, что проектирование город продолжит на собственные деньги. Другое дело, что само строительство муниципалитету, конечно, не по карману.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Власть Работа власти Регионы Экономика Казна Бюджеты регионов Экономика Казна Федеральный бюджет Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года

Главное сегодня

Путин сказал, какими качествами должна обладать женщина-президент России
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
Президент рассказал о способах увеличения зарплаты врачей
В Госдуме назвали местью демократов голосование за импичмент Трампа
Президент пошутил про украинские танки на Кубани