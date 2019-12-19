Рейтинг Зеленского вырос до 62 процентов

Новости

Собянин: На северо-востоке Москвы скоро откроется новая детско-взрослая поликлиника 15:39
Путин: Работу по детской медицине надо выводить на более высокий уровень 15:39
Адвокат Киркорова прокомментировал попытку отсудить у певца квартиру 15:35
В Пакистане издали "шокирующую" поправку к указу о казни для Мушаррафа 15:34
Канал Mezzo покажет два классических спектакля Большого театра 15:34
Путин назвал тех, кто оценит его роль в истории 15:29
В Красноярском крае мать насмерть закормила младенца сухим молоком 15:29
Президент отметил важность строительства моста через Обь на Ямале 15:28
Восемь жителей КЧР признаны виновными в экстремизме 15:28
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря 15:25
400 тысяч автомобилей за 4 года: АвтоВАЗ выпустил юбилейную Vesta 15:18
Путин рассказал, как лучше адаптировать мигрантов в РФ 15:15
Лукашенко утвердил новый план обороны Беларуси 15:07
Путин рассказал об убитом в Германии Зелимхане Хангошвили 15:07
Мединский предложил включить "Союз спасения" в школьную программу 15:07
В Башкирии ограничили продажу алкоголя в новогодние каникулы 15:05
Уход под воду ледника в Сибири сняли из космоса 15:04
В Подмосковье ребенок добивается лишения мамы родительских прав 15:03
Глава Чечни поблагодарил президента за слова об Ахмате Кадырове 15:03
Автомобили Kia получили новый логотип 15:03
Путин рассказал о своем видении урегулирования конфликта в Ливии 15:01
Пассажирам первых крымских поездов подарят подстаканники с мостом 15:00
Исследование: Женщины добьются финансового равноправия через десятки лет 14:58
В Челябинске рабочего освободили от долга за разбитую машину олигарха 14:50
Педиатр рассказала, что ни в коем случае нельзя давать младенцу 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
19.12.2019 14:45
Рубрика: В мире

Рейтинг Зеленского вырос до 62 процентов

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вырос до 62 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг" в декабре.

Согласно имеющейся информации, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского увеличился с 53% до 62%, вместе с тем уменьшилось и недовольство его работой.

Песков сравнил Зеленского с европейскими политиками

Как сообщает ТАСС, Зеленский также возглавляет и рейтинг доверия украинцев.

Социологи отмечают, что треть опрошенных считают, что по итогам года в действиях Владимира Зеленского было больше успехов, чем неудач, 41 процент склоняется к тому, что побед и поражений было поровну, а 14 процентов отмечают, что неудач было больше.

Напомним, в начале декабря лидеры РФ, Франции, Германии и Украины собрались после трехлетней паузы на саммит в "нормандском формате" в Париже. Главной темой встречи стала реализация Минских соглашений - единственного рычага урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Сразу после окончания саммита состоялась и первая личная беседа президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского (до этого они общались только по телефону).

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
Путин допустил отмену оговорки "подряд" в отношении президентских сроков
Президент рассказал о способах увеличения зарплаты врачей
В Госдуме назвали местью демократов голосование за импичмент Трампа
В Крыму назвали примером русофобии резолюцию ООН о полуострове