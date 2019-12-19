Рейтинг Зеленского вырос до 62 процентов

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вырос до 62 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг" в декабре.

Согласно имеющейся информации, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского увеличился с 53% до 62%, вместе с тем уменьшилось и недовольство его работой.

Как сообщает ТАСС, Зеленский также возглавляет и рейтинг доверия украинцев.

Социологи отмечают, что треть опрошенных считают, что по итогам года в действиях Владимира Зеленского было больше успехов, чем неудач, 41 процент склоняется к тому, что побед и поражений было поровну, а 14 процентов отмечают, что неудач было больше.

Напомним, в начале декабря лидеры РФ, Франции, Германии и Украины собрались после трехлетней паузы на саммит в "нормандском формате" в Париже. Главной темой встречи стала реализация Минских соглашений - единственного рычага урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Сразу после окончания саммита состоялась и первая личная беседа президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского (до этого они общались только по телефону).