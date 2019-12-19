Трамп: Демократы пытаются отменить результаты выборов 2016 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы в палате представителей пытаются отменить результаты выборов 2016 года, голосуя за импичмент. Такое высказывание он сделал перед сторонниками в штате Мичиган после того, как палата представителей американского Конгресса США проголосовала за импичмент главе государства по статье "превышение полномочий", а также утвердила обвинение Трампа в препятствиях расследованию Конгресса.

Как передает ТАСС, Трамп назвал голосование за импичмент "политическим самоубийством" Демократический партии.

Накануне голосования Трамп отправил гневное письмо на шести страницах спикеру нижней палаты Нэнси Пелози. Глава Белого дома не стеснялся в выражениях, обвинив своих противников в "извращении правосудия" и пожаловавшись, что даже знаменитый процесс против салемских ведьм (1692-1693 годы) был более правильным в юридическом смысле.

Трамп также назвал нападением на США выступление демократов в ходе дебатов по импичменту. Обвинения в свой адрес он счел "ужасной ложью".