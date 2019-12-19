Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря

На следующей неделе, 23 декабря, пройдут учения по обеспечению устойчивой работы Рунета. Об этом сообщили в Минкомсвязи России, передает ТАСС.

Учения проверят целостность, устойчивость функционирования и безопасность интернета различных сегментов сетей связи. Так же он будет проверен на атаки извне.

Напомним, что с 1 ноября вступил в силу закон, который должен обеспечить бесперебойную работу интернета в России. Операторы связи должны установить специальное оборудование, а все сведения передавать в Роскомнадзор.