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19.12.2019 15:25
Рубрика: Digital

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На следующей неделе, 23 декабря, пройдут учения по обеспечению устойчивой работы Рунета. Об этом сообщили в Минкомсвязи России, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости
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Учения проверят целостность, устойчивость функционирования и безопасность интернета различных сегментов сетей связи. Так же он будет проверен на атаки извне.

Напомним, что с 1 ноября вступил в силу закон, который должен обеспечить бесперебойную работу интернета в России. Операторы связи должны установить специальное оборудование, а все сведения передавать в Роскомнадзор.

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