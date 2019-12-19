Украина назвала желающие присоединиться к "нормандскому формату" страны

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что к формату "нормандских переговоров" намерены подключиться другие страны и организации. По его словам, речь идет о США, Великобритании, Канаде, Польше и Европейской комиссии.

Пристайко также назвал "нормандские переговоры" очень сложными и "малорезультативными", передает "Украина 24". И несмотря на это," перечисленные государства высказывают официальное желание принять участие" в обсуждении урегулирования ситуации в Донбассе.

Ранее в МИД России выступили против расширения "нормандского формата". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что урегулирование на Украине зависит только от выполнения ранее принятых решений.

Напомним, десять дней назад в Париже прошла первая за три года встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины. Лидеры "нормандской четверки" утвердили совместное коммюнике и решили провести следующий саммит через четыре месяца.