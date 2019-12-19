Установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах

На машинах, у которых уничтожен идентификационный номер VIN, нанесут дополнительную маркировку. Это предусмотрено законом о регистрации, который вступит в силу с 1 января 2020 года. А сейчас опубликовано постановление правительства, которое устанавливает требования к этой маркировке. Оно вступит в силу одновременно с законом.

Родной идентификационный номер может быть уничтожен в следствие разных причин. Он может просто сгнить от времени и дорожных невзгод. Его можно повредить в аварии, а при восстановлении машины и вовсе заменить промаркированную деталь кузова. Машину могут угнать, а угонщики, перед тем как их поймают, могут уничтожить настоящий VIN и набить новый. До сих пор все это было головной болью автовладельцев. Автомобиль с измененной или сгнившей маркировкой невозможно было продать. Возникали сложности при его постановке на учет в ГИБДД.

Способов легализации таких машин было множество. Даже в свидетельства о регистрации делали, так называемые вклейки - фотографии VIN с указанием, что считать за идентификационный номер именно это изображение.

Идея наносить дополнительную маркировку носилась в воздухе. Тем более, что во многих странах это обычная практика.

Наконец, это будет реализовано и у нас. Как это будет проводиться, и кто эту маркировку будет наносить? Инспектор устанавливает факт, что идентификационный номер уничтожен. Машина направляется на экспертизу. Эксперты устанавливают оригинальный VIN и отдают машину обратно в ГИБДД вместе с документами. Если подтверждается, что в ГИБДД с машиной пришел тот, кто имеет все права на этот автомобиль, то начальник подразделения принимает решение о нанесении дополнительной маркировки. Это тот самый VIN, который был установлен в результате экспертизы.

Автомобиль пломбируется. И со всеми сопроводительными документами отправляется в организацию, которая и нанесет эту маркировку.

Наносить ее может либо изготовитель транспортных средств, либо аккредитованные испытательные лаборатории - те самые, которые выдают свидетельства при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Сколько это будет стоить - пока не сообщается. Дело - новое. Но известно, что счет будет оплачивать владелец автомобиля.

Сама дополнительная маркировка будет наноситься автоматизированным маркиратором на неподвергавшихся демонтажу элементах в непосредственной близости к месту нанесения оригинального номера. Это будет тот самый установленный экспертами номер. Через разделитель будет нанесен код организации, которая наносит маркировку.

На руки автовладельцу выдается свидетельство о нанесении дополнительной маркировки. На оборотной стороне этого документа будут фотографии нанесенного номера.

С этим документом машина снова направляется в Госавтоинспекцию для постановки ее на учет, внесения изменений в документы и выдаче автовладельцу нового свидетельства о регистрации.

Таким образом проблема с допуском автомобилей с нечитаемой или уничтоженной маркировкой на дороги будет решена. Надо сказать, что по данным ГИБДД не так уж много таких автомобилей и выявлялось - около 10 тысяч в год. Теперь владельцам таких машин будет жить легче. Ведь именно эта дополнительная маркировка, после ее нанесения, будет использоваться для идентификации машины.

Можно сказать, что автомобилям продлили жизнь на российских дорогах. Более 60 процентов машин у нас старше 10 лет. Средний возраст парка составляет 12 лет. Это возраст, в который появление ржавчины не является чем-то удивительным.

Стоит напомнить, что закон о регистрации также предусматривает возможность регистрации новых автомобилей при участии дилеров. То есть покупатели новых машин смогут их получать прямо с номерами и документами из ГИБДД.