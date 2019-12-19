В конгрессе США поддержали выделение Киеву 700 миллионов долларов

Палата представителей американского конгресса проголосовала за выделение Украине финансовой помощи в размере 698 миллионов долларов.

"Эти меры дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины", - заявила Марси Каптур, представительница демократической партии, добавив, что "конгресс не должен позволить Белому дому снова незаконно задержать подобную поддержку".

Напомним, в конце августа президент США Дональд Трамп принял решение заморозить военную помощь Украине и провести ревизию. Тогда речь шла о выделении Киеву всего 250 миллионов долларов.

Затем СМИ узнали о недовольстве американского лидера недостаточным уровнем поддержки Украины со стороны Европы. "Об этой стране должны заботиться другие страны, поскольку она располагается у них на заднем дворе", - заявил Трамп.