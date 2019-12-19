Владимир Путин четыре часа отвечал на вопросы журналистов

В четверг Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию, ответив на вопросы российских и зарубежных журналистов.

В том числе - и на вопрос "Российской газеты".

Кира Латухина, "Российская газета": Я хотела бы вернуться к теме нашей победы в Великой Отечественной войне. В следующем году мы отмечаем юбилей - 75-летие памяти и славы. Но при этом в сентябре этого года, приурочив это к годовщине начала Второй мировой войны, Европарламент принял резолюцию о том, что советский режим приравнивается к нацизму и фашизму. Соответственно, они называют это все тоталитаризмом, предлагают новый праздник международный - 25 мая отмечать День героев борьбы с тоталитаризмом. Как вы к этому относитесь? Какая ваша оценка?

Владимир Путин: В тоталитаризме ничего хорошего нет. Он достоин осуждения, без всякого сомнения. Решение Европарламента мне известно, я считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным. Потому что можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки, безусловно. Наш народ был первой жертвой этого тоталитаризма. И мы его осудили. И культ личности осудили. Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма. Значит, люди не знают историю. Читать и писать не умеют.

Пусть они почитают документы того времени. Пусть они посмотрят, как в 1938 году был подписан так называемый Мюнхенский сговор, как мы говорим. Когда лидеры ведущих стран - Франции, Великобритании - подписали с Гитлером соответствующее соглашение по разделу Чехословакии. Как повела в этой ситуации себя Польша, которая, как писал один из деятелей, тогда дипломат, сделала все для того, чтобы поучаствовать в разделе Чехословакии.

Как вел тогда себя Советский Союз, предлагая всем участникам международной жизни создать единый антифашистский фронт. И как, не создавая его, действительно старались подтолкнуть Гитлера к агрессии на Восток. Не понимая тогда, что не польско-германские отношения являются интересом фашистской Германии, а расширение жизненного пространства на Восток. То есть война против Советского Союза.

Знаете, я к этому событию хочу статью подготовить. Я ее обязательно опубликую. Попросил моих коллег подобрать мне материалы из архива. Я когда читаю некоторые вещи, все становится абсолютно ясным. Ну, все просто разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням. Как происходил процесс умиротворения Гитлера. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании с ним встречались. И бумажки подписывали.

Да, был подписан пакт Молотова - Риббентропа, и секретные к нему приложения. Это правда. Хорошо это или плохо?

Обращаю ваше внимание, и это очень важно, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Все остальные до этого подписали. И что надо было делать Советскому Союзу? Оставаться один на один?

Ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма. Значит, люди не знают историю. Читать и писать не умеют

Говорят, секретные протоколы, раздел Польши. Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии. Зашла в два района, Тешинский и еще второй... И все, и забрала их. Ультиматум выдвинули фактически, целую группировку создали для агрессии. Не потребовалось, потому что Чехословакия сдалась под этим нажимом. И отдала эти территории.

Кстати говоря, да, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами. Обращаю ваше внимание на следующие обстоятельства. Войска зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами, и за тем, что происходит на территории Польши. И само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы. Не с кем бы было даже разговаривать на эту тему. Понимаете?

И, более того, мы говорим о героических защитниках Брестской крепости. Войска фашистской Германии заняли Брест-Литовск, и потом просто освободили, и туда зашла Красная Армия. Вы понимаете это или нет? Хочу задать вопрос тем, кто принимает такие резолюции в Европарламенте. То есть войска Красной Армии не захватывали эту территорию Польши, немецкие войска туда зашли, потом освободили, и зашли советские. Вот это о чем-то говорит. Поэтому я вас обязательно познакомлю с этим.

О вывозе мусора: людям должно быть понятно, за что они платят

"Можно про мусор?" - прокричал журналист из зала. "Давайте", - кивнул Путин, но попросил впредь не кричать, а поднимать руку, иначе получится не диалог, а восточный базар.

В этом вопросе во всех регионах важен прямой диалог с людьми, подчеркнул президент. При реализации мусорной реформы необходимо "избавиться от серых сер и криминала" и навести порядок в этой сфере, указал Путин. "В сельской местности взяли, вздули многократно эти тарифы за вывоз мусора, когда в сельской местности, как правило, никуда не выносили, в соседний лес все вываливали. Но это же тоже непорядок", - обратил внимание глава государства.

"Это должно быть прозрачно, людям должно быть понятно, за что они платят, - в этом, мне кажется, главная проблема", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что в мусорной отрасли необходимо использовать новейшие технологии и увеличивать количество предприятий по переработке отходов по аналогии с мировыми столицами. "Они уже строятся, количество этих предприятий должно быть увеличено. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, будет ли ущерб для окружающей среды", - заметил Путин.

О зарплатах врачей: нужно менять базовую ставку

Журналисты спросили президента, нужна ли иная модель управления здравоохранением в стране или государству нужно найти ресурсы, чтобы поддерживать существующую.

"Модель лучше не трогать. Она у нас развивается в целом удовлетворительными темпами, но проблема, безусловно, существует", - ответил Путин.

Первое, что нужно сделать - избавиться от несправедливой дифференциации в зарплатах рядовых и главных врачей. "Вот вы сейчас сказали о том, что у главврачей может быть высокая зарплата, а у рядовых врачей, даже у хирургов, на порядок ниже. Это одна из проблем, которую мы должны решить", - сказал он.

Необходимо изменить базовую ставку постоянного оклада и создать единый подход к стимулирующим выплатам. При этом ни в коем случае нельзя снижать надбавок, связанных с работой в особых условиях, уточнил президент. "Но, конечно, этого недостаточно. Нам нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень заработных плат и в социальной сфере, в том числе, может быть, и прежде всего в медицине", - считает Путин. Он также напомнил, что на нужды первичного звена медицины дополнительно к текущим расходам государство выделит 550 млрд рублей.

О спорте: решение WADA не соответствует здравому смыслу

Телеканал "Матч ТВ" спросил об отстранении россиян от всех крупных спортивных состязаний. "Как будет развиваться отечественный спорт в столь непростой ситуации?" - уточнила журналист.

Решение WADA не соответствует здравому смыслу, противоречит Олимпийской хартии. "Это решение не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву, - сказал президент. - Такое решение уже было принято на прошлой Олимпиаде. И теперь за то же самое - второй раз. Такого ни в одной правовой системе в истории человечества еще не было".

Путин подчеркнул, что непозволительно наказывать сразу всех атлетов. Любое наказание за нарушение антидопинговых правил должно быть индивидуальным. "Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда наказание совершенно естественно и справедливо. Но если подавляющее большинство спортсменов чистые, как можно налагать санкции на них?" - задал он вопрос.

"У нас девочки в фигурном катании, совсем молодые, какое отношение они имеют к допингу? Они прыгают в четыре оборота, почти никто этого не делает пока в женском фигурном катании. И их можно "зачистить" и убрать со льда таким образом, а зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта?" - добавил президент.

О двух сроках президента: можно отменить оговорку "подряд"

"Не назрели ли изменения в Конституцию?" - спросили журналисты. Владимир Путин не исключил изменений, не затрагивающих фундаментальные основы. Конституция - живой инструмент, который должен соответствовать уровню развития общества. "Считаю, что новую Конституцию принимать не следует", - особо отметил он. Первая глава является неприкосновенной, все остальное менять так или иначе можно, считает Путин, добавив, что знает о дискуссиях на этот счет.

"Понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи", - сказал Путин. Такие дискуссии, в частности, связаны с возможным расширением полномочий парламента, с некоторым изменением прерогатив президента и правительства, заметил он. "Делать это можно только после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе. Но очень аккуратно", - подчеркнул президент.

77 вопросов задали Владимиру Путину журналисты в ходе большой пресс-конференции

Говоря об изменениях, он назвал возможной отмену оговорки "подряд" в отношении двух президентских сроков. Речь идет о статье 81, которая гласит: "Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд". Путин напомнил, что в свое время сам воспользовался этим правом. "Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности, и его конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд", - заметил Путин.

О СССР и новой России: тогда было чем гордиться, но и сейчас сделано немало

Журналисты попросили президента ответить тем, кто считает, что реальный сектор экономики сейчас основан исключительно на советском прошлом: якобы заводы были построены тогда, крупные магистрали, месторождения разработаны. "Что вы скажете таким критикам и что за последние 10 лет все-таки было сделано?" - спросил корреспондент телекомпании "ТВ Центр" Матвей Шестаков.

В советский период было много сделано того, чем мы можем гордиться, заметил Путин: "Победа в Великой Отечественной войне, прорыв в космос и так далее, много достижений. И мы должны быть благодарны нашим предкам, нашим отцам, дедам, которые за советский период создали такую огромную, мощную державу".

"Но те, кто считают, что мы живем на исключительно старых, доставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются, заблуждаются", - подчеркнул он и перечислил примеры. Так, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности создано с 2000 года. Еще один яркий пример: сельское хозяйство. "Советский Союз был всегда покупателем зерновых. А сейчас Россия - самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы - номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду", - сравнил президент.

Вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии. Открыто около 600 новых месторождений. "И так можно практически говорить по каждой отрасли. Я уже не говорю про такие современные отрасли, как, скажем, атомная энергетика, восемь блоков запустили в последнее время", - сказал Путин.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александра Белуза

О перезахоронении Ленина: не нужно это трогать

Спецкор "Коммерсанта" Андрей Колесников задал сакраментальный вопрос: логично ли уже вынести тело Ленина из Мавзолея?

Владимир Ленин был не государственный деятель, а революционер, он принял ряд разрушительных для страны решений, но выносить его тело из Мавзолея не имеет смысла, надо просто идти дальше, считает президент.

Слом государственного устройства империи и превращение ее фактически в конфедерацию создали "болевые точки", которые не исчезли до сих пор.

Тут Путин привел в пример Украину, которая получила исконно русские территории для увеличения доли пролетариев в составе населения.

Напомнил президент и наделение КПСС функцией руководящей и направляющей силы, что ускорило распад СССР. "Как только партия начала рассыпаться, стала рассыпаться и страна", - отметил он.

Однако тему выноса тела Ленина из Мавзолея глава государства считает неактуальной, тем более что для части россиян он символизирует достижения советского периода. "Не нужно это все трогать, нужно просто идти вперед и развиваться", - считает Путин.

О лекарствах: нельзя лишать людей необходимых препаратов

Владимир Путин коснулся темы лекарств для лечения редких заболеваний. Часть из них, отметил президент, закупается за счет госбюджета, а часть "неизвестна". "Но мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, их нужно регистрировать", - считает он.

При этом не нужно забывать и о развитии собственной фармацевтической отрасли, уверен Путин. Он напомнил, что в советские времена много препаратов закупалось в странах соцлагеря. Сегодня же Россия экспортирует свои лекарства в 90 стран мира. "Если мы их экспортируем, значит, это препараты мирового уровня, по-другому бы их просто не брали", - считает президент. Тем не менее отказываться от зарубежных аналогов не стоит, полагает он. "Есть вещи, к которым надо подходить тонко: люди привыкают к определенным препаратам, в том числе иностранного производства. Надо это иметь в виду и дать возможность людям ими пользоваться", - сказал Путин.

О пенсионной системе: никаких новых изменений не будет

"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никакие изменения там не планируются. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации президента, нигде", - заявил Путин.

Он также прокомментировал новый законопроект минфина о гарантированном пенсионном плане. "Что касается некоторых предложений минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет просто об их защите", - пояснил президент.

Чуть позже Путин попросил дать слово журналистке, которая держала в руках табличку "Вопрос о пенсиях". Корреспондент пензенской газеты "Молодой ленинец" рассказала президенту о переживаниях пенсионеров: якобы после 2024 года индексация их доходов может не продолжиться. Путин заверил, что это не так. В следующем году запланирован рост на 6,6%, при этом инфляция на данный момент составляет 3,2%. То есть темп повышения пенсий будет в два раза выше, чем инфляция, сказал глава государства. "И индексации, безусловно, продолжатся и в дальнейшем", - подчеркнул он.

О домашнем насилии: закон нужно принимать после спокойного обсуждения в обществе

Президент рассказал о своем отношении к предложенному Советом Федерации законопроекту по домашнему насилию.

В редакции "Российской газеты" сотрудники могли следить за пресс-конференцией президента без отрыва от рабочего процесса. Фото: Никита Митюнин

Журналистка, задавшая вопрос, была настроена к инициативе критично и выражалась образно, предположив, что это будет "последним гробом в крышку демографии". "Последним гвоздем", - стилистически поправил ее Владимир Путин, после чего сказал о своем отношении.

"Законопроект не читал. Но Валентина Ивановна Матвиенко (спикер Совфеда. - Прим. "РГ") совсем недавно достаточно подробно рассказывала о нем. Отношение смешанное", - пояснил глава государства. "Силой не заставишь любить", - добавил он.

Президент вспомнил, что раньше "обращались в месткомы, парткомы, требовали навести порядок в семье, приструнить супруга". "Давало ли это позитивный эффект - не знаю", - сказал он. "Я против любого насилия, в том числе в семье, и прежде всего к детям и женщинам. Это просто признак очень низкого уровня культуры, когда более сильная особь начинает качать права с помощью кулаков", - заявил Путин.

Президент заметил, что за ряд правонарушений уже есть наказания в законодательстве. При этом за закон, судя по опросам, выступают более 70% россиян. Но непонятно: они за этот закон или против насилия, обозначил глава государства. "Я тоже против насилия", - заметил он и предложил спокойно обсудить, нужен ли этот закон. "Надо понять, что в каждой из статей написано, попробовать прогнозировать результаты, которые могут быть после принятия и правоприменительной практики, и потом принять решение", - заключил Путин.

О нацпроектах: персональную ответственность можно и усилить

Не буксует ли в России реализация нацпроектов, которая идет фактически уже год, и нужно ли пересматривать установленные в них цели, поинтересовалась корреспондент ТАСС.

"Пересматривать по принципам ничего не нужно", - считает президент. При этом персональную ответственность чиновников можно детализировать и усилить, добавил он.

"Сами нацпроекты, конечно, это очень масштабно, ничего подобного раньше не было, мы раньше не работали с помощью таких инструментов. Их просто не было, были госпрограммы, но это нечто другое", - рассказал он.

Буксует или нет? "Конечно, с первых шагов нужно было создать механизмы, принять нормативную базу. У меня даже чувство тревоги возникло по поводу того, как это будет дальше двигаться", - отметил Путин.

И привел цифры: из 38 целей, которые на этот год планировались, 26 задач мы считаем реализованными, а 12 - нет. "Но по такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили эту задачу на текущий год, превысили в три раза. Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем", - оценил глава государства.

О выходном 31 декабря: идея логичная, можно решить

Стоит ли объявлять 31 декабря выходным днем, поинтересовался журналист Life News Александр Юнашев.

- Наши жены вам спасибо скажут, - заметил журналист, добавив, что в последний день года полстраны все равно не работают, а только делают вид.

- Пусть лучше ваши жены говорят спасибо вам, это будет укреплять семью, - улыбнулся Путин.

Отвечая на вопрос уже серьезно, он заявил, что предложение о выходном 31 декабря "на первый взгляд логично". "Я с вашими аргументами согласен", - сказал президент.

Однако нужно подумать, как это сделать, продолжил он. И стоит ли организовывать новый выходной в спешке, конкретно сейчас, непосредственно в преддверии Нового года? Президент сказал, что не уверен. Некоторые работодатели, напомнил он, уже по своей инициативе устроили в этот день выходной. "И я это приветствую", - сообщил Путин. Говоря об идее "поменять выходные", чтобы день отдыха пришелся на 31-е, он назвал это возможным. "Это можно решить, но в спокойном режиме", - обещал подумать Путин.

Об Украине: нужен прямой диалог Киева с Донбассом, его нет

О ситуации на Украине и об итогах саммита в нормандском формате спросил журналист "Первого канала".

"Нет ничего, кроме Минских соглашений", - напомнил Путин позицию России. Российский лидер признался, что его насторожили заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений. И предупредил: если начнется их пересмотр, вся ситуация может зайти в тупик. "Потому что ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон на постоянной основе", - сказал Путин.

Главная проблема - со стороны официального Киева до сих пор нет желания решать проблему в прямом диалоге с Донбассом, а решить ее силовым способом вряд ли получится, убежден Путин.

Он подчеркнул, что считает целесообразным продолжение работы "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина и Франция).

О транзите газа через Украину: маршрут удобный, готовы его сохранить

Владимир Путин сам предложил дать слово журналистам из Украины. Уже традиционный гость пресс-конференции, спецкор информационного агентства УНИАН Роман Цымбалюк поставил вопрос ребром: "Газовая война будет?"

Не будет, дал понять Путин. Россия, заявил он, готова сохранять транзит газа в Европу через Украину, маршрут удобный, хотя и обходится ей дороже. "Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток", "Северный поток - 2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос - в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт", - отметил он.

Он рассчитывает на достижение договоренностей по газу с Украиной, которые бы удовлетворили все стороны. "Я думаю, что мы договоримся", - сказал Путин. "У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию, саму Украину", - уточнил он.

О России и Беларуси: решение о создании Союза было правильное

Владимир Путин высказал мнение, что решение о создании Союзного государства было правильным. Он добавил, что очень рад, что у России и Беларуси происходит сближение. На этом пути, по его словам, есть определенные достижения, особенно в социальной сфере. Однако есть и существенные недоработки - решения в сфере союзного строительства не реализованы в полной мере.

Комментируя газовую тему, российский лидер отметил, что для Беларуси действуют самые низкие цены по сравнению с другими европейскими партнерами. В результате доходность от продаж в Европу и Беларусь отличается в четыре раза.

Средневзвешенная цена по РФ - 70 долларов за тысячу кубов, отметил президент. И чем дальше от мест добычи, тем больше дотируется эта цена для того или иного региона. Он назвал "странным", если Россия будет дотировать белорусскую экономику так же, как и российские регионы. Особенно если это произойдет в условиях незавершенности союзного строительства. Президент добавил, что договорился с белорусским коллегой "вернуться и посмотреть", что можно сделать на пути дальнейшей интеграции.

О смене иркутского губернатора: жители Тулуна просили прислать другого

Корреспондент телеканала "Красная линия" из Иркутска задала вопрос об отставке губернатора Приангарья Сергея Левченко. Приведя цифры, свидетельствующие о росте бюджета региона, журналистка спросила: почему же было принято заявление об уходе главы региона?

"Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, то это не имеет к его отставке никакого отношения", - отреагировал Путин. Он напомнил, что среди глав регионов были представители и КПРФ, и ЛДПР, и других партий. "Для меня это вообще не имеет никакого значения, главное, чтобы человек эффективно работал", - сказал Путин. "Не могу сказать, что Левченко совсем плохо работал, но ситуация в регионе слишком сложна, чтобы работать не спеша", - констатировал он.

"Я думаю, что человек, которого мы сейчас выбрали - это замминистра по чрезвычайным ситуациям - с этой задачей справится", - сказал президент, говоря о назначении врио губернатора Игоря Кобзева. Тем более, добавил он, при поддержке федерального центра, который выделяет значительные средства на ликвидацию последствий паводков.

Президент также заметил, что во время его визита в Тулун, пострадавший от наводнения, жители на встрече просили: "Пришлите нам других людей".

О влиянии санкций: экономика РФ адаптировалась к внешним шокам

Отечественная экономика адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал более устойчив к колебаниям цен на энергоносители, заявил президент, отвечая на вопрос о санкциях против России.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) вырос за год почти вдвое. Это очень хороший показатель, считает президент.

"Следующий вопрос: тратить или не тратить? 20% из этого фонда, так или иначе, уже находится в экономике через разные инструменты, - сказал он. - Из них 8% потрачено на прямые крупные инфраструктурные проекты, например, ЦКАД в Москве, закупки подвижного состава для РЖД, расшивку БАМа и Транссиба".

В то же время Путин напомнил главное предназначение таких фондов: обеспечить стабильность национальной валюты. "Это наша подушка безопасности, - подчеркнул президент. - В условиях острого международного кризиса в 2008 году мы выполнили все свои обязательства, расходуя средства из накопленных резервов. Самое простое - как сеятель, разбрасывать деньги налево и направо, не понимая, что будет завтра, если цены на энергоносители упадут. Мы этого делать не будем. Будем использовать средства ФНБ в рамках тех решений, которые были приняты ранее".

Акцент

Россия сейчас и в начале 2000-х - две разные страны

На большой пресс-конференции Владимир Путин назвал самые яркие позитивные и отрицательные моменты за 20 лет.

"Самое тяжелое - это крупные теракты, это Беслан, никогда не забуду. Это теракт на Дубровке", - заявил глава государства.

"Самые значимые - мы говорим о необходимости роста реальных доходов населения. Самый главный вопрос, который нам надо решать", - продолжил Путин. Глава государства заметил, что Россия сейчас и в начале 2000-х годов - две разные страны. До 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе, а сей-час наступила ситуация внутренней стабильности, экономика кардинально поменялась, заметил он. Впрочем, еще много нерешенных проблем в экономике, главное - повышение производительности труда и на этой базе увеличение темпов роста доходов, считает президент.

Но с тем, что было, - не сравнить. Инфляция зашкаливала за 200%, а в этом году инфляция - 3,25%. "Это очень хороший для нас показатель. В начале следующего года мы вполне можем увидеть и 3%", - отметил Путин. Решаются вопросы, связанные с обеспечением безопасности. "Подзабыли, как с офицеров фуражки срывали в общественном транспорте? А сейчас все гордимся уровнем развития наших Вооруженных сил, - напомнил Путин. - Они стали одними из самых высокотехнологичных в мире". "И это не мое, а наше общее достижение. То, что выдержал наш народ, не все могут выдержать, и это само по себе можно назвать подвигом", - заключил он.

Подготовила Кира Латухина

Камчатка

Купить билет до Москвы и не разориться

Один из первых вопросов, заданных президенту в ходе пресс-конференции, касался тарифов на авиаперелеты. Камчатская журналистка посетовала на дороговизну билетов на самолет и сложности с их приобретением по субсидированным или плоским тарифам. Простой мониторинг предложений авиакомпаний, тут же проведенный корреспондентом "РГ", показал: купить дешевый билет из Петропавловска-Камчатского до Москвы на ближайшие дни действительно непросто. За 13 200 рублей улететь в столицу получится лишь 21 декабря - прямым рейсом "России" по тому самому плоскому тарифу. В остальные дни - и до самого Нового года уже придется выложить до 59 598 рублей. И потратить сутки, а то и двое, на путешествие с пересадками. Правда, уже 1 января ажиотажный спрос исчезает и плоские тарифы возвращаются: 13 770 рублей стоит билет в одну сторону на самолет "России" и 15 660 - "Аэрофлота".

Президент пообещал камчатской журналистке, что отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не планируется, у "Аэрофлота" есть резервы на эту программу. "Больше того, эта программа, как вы знаете, расширяется, не только за счет Дальнего Востока, но и других регионов, - отметил Владимир Путин.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, отвечая на вопрос "РГ", сказал, что для жителей макрорегиона слова президента- важнейшая гарантия транспортной доступности: "Только за девять месяцев 2019 года по направлению Петропавловск-Камчатский - Москва рейсами "Аэрофлота" и его дочерней компании совершили перелет более 150 тысяч пассажиров". Между тем для Дальнего Востока очень важны и перевозки на более короткое расстояние, ведь порой перелеты в Москву оказываются доступнее, нежели в соседний регион. Власти стараются субсидировать и эти направления. Например, в конце октября самолет Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" выполнил первый рейс по маршруту Магадан - Певек - Магадан. Стоимость билета в одном направлении составляет 7050 рублей, полеты субсидируются из федерального бюджета. Экономически обоснованная стоимость билета по маршруту Магадан - Певек - около 35 тысяч рублей.

Весьма затратны и внутрирегиональные перевозки. Поэтому бюджеты регионов Дальнего Востока субсидируют местные авиакомпании, осуществляющие рейсы между населенными пунктами.

Подготовила Инесса Доценко, Хабаровск

Ленинградская область

Нужен ли чужой мусор соседям

Корреспондент 47news из Ленинградской области Виктор Смирнов спросил у президента, почему мусор, который производится в Санкт-Петербурге, вывозится в область. Можно ли как-то законодательно поторопить Петербург?

- Можно и поторопить законодательно, - ответил Владимир Путин. - Но вопрос в другом - не хватает прямого общения с гражданами.

Исторически, еще с советских времен, Ленинград (теперь Санкт-Петербург) и Ленинградская область - единый регион, хотя сегодня это разные субъекты Федерации. "Кстати говоря, многие из Ленинградской области, так же как и из Московской, работают в Петербурге, и они там генерируют эти отходы, в Петербурге, в этом все дело, а потом вывозят туда, где они живут, условно говоря. Прозрачно нужно делать весь этот процесс, и, мне кажется, ситуация может и должна поменяться", - отметил президент.

Корреспондент "РГ" попросил прокомментировать ситуацию с мусорными свалками в Ленобласти председателя Совета Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты Владимира Катенева.

- Напомню, закон требует перерабатывать мусор на территории субъекта РФ, то есть там, где он производится, - отметил он. Особенность городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - в том, что у них нет загородных территорий. То есть нужно строить мусороперерабатывающие заводы внутри города, против чего выступают жители близлежащих районов и не дают на это согласие в ходе общественных слушаний. Приходится договариваться с соседними регионами, и в первую очередь с Ленинградской областью. Здесь проявляется конфликт интересов, но в ближайшее время другого выхода, кроме того как договориться, нет.

Ольга Штраус, С-Петербург

Омск

Сибирь хочет ипотеку по ставке 2 процента

Во время пресс-конференции редактор еженедельника "АиФ" в Омске Ольга Коробова посетовала, что жители Сибири и Зауралья продолжают уезжать в поисках лучшей жизни. "Здорово, что есть такая мера поддержки как "дальневосточный гектар" и "дальневосточная ипотека". Было бы замечательно, если бы подобные меры были и в отношении Сибири, Зауралья и конкретно Омска".

Президент допустил распространение льготной ипотеки с Дальнего Востока на другие регионы. Фото: РИА Новости

- Часть мер поддержки в области демографии уже сейчас будем распространять на Зауралье. Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых появляется третий ребенок, - сообщил Владимир Путин. -Что касается других мер поддержки, в том числе 2-процентной ипотеки, то в принципе, конечно, всё это возможно. Но нам нужно посмотреть, как это сейчас пойдет на Дальнем Востоке, сколько это будет стоить, какое количество людей будет обращаться за этой мерой поддержки, посчитать бюджетные расходы и "на ясном глазу" принимать дальнейшие решения".

Как выяснилось, жители Омска мечтают о переезде в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и другие города. Как пояснил "РГ" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, обозначилось любопытное явление, которое характерно для очень многих городов России. Молодежь уезжает из тех мест, где существуют хорошие возможности для получения образования. Главная тут проблема - это противоречие между высоким стандартом качества жизни и нехваткой квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать. Проще говоря, омской зарплаты не хватает для того, чтобы приобрести комфортное и доступное жилье и при этом содержать семью.

- Конечно, снижение ставок по ипотеке было бы неплохим подспорьем для молодых омичей, - считает эксперт ОНФ Аркадий Лунев.

Подготовила Наталья Граф, Омск

Горно-Алтайск

Школа ждет новоселья

Владимир Путин пообещал помочь со строительством нового здания для школы в Горно-Алтайске, в которой дети изучают родной алтайский язык. С такой просьбой к нему обратились журналисты из Республики Алтай.

- Алтайский относится к древнейшим языкам. Мы должны больше внимания уделять их изучению. А если еще и школа находится в плачевном состоянии, то это вообще недопустимо, - отметил глава государства.

Корреспонденты "РГ" выяснили, какую школу нужно спасать. Речь идет о национальной школе №7 в Горно-Алтайске, которая в следующем году отметит свое 30-летие. В ней занимаются более 800 детей. Первоначально ее разместили в здании зооветеринарного техникума, позднее переселили в кооперативный техникум 1926 года постройки. Строительство собственного здания для этой школы обсуждают в регионе уже не первый год.

- Уже определен участок, есть договоренность о выделении федеральных средств, но срок начала строительства установлен не раньше 2021 года, - прокомментировал "РГ" глава Республики Алтай Олег Хорохордин. - Мы готовы приступить к строительству и раньше, если будет соответствующее решение президента.

Татьяна Кузнецова, Горно-Алтайск