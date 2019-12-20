Американские военные проверили саудовских курсантов после стрельбы

Пентагон проверил всех курсантов из Саудовской Аравии (около 850 человек) после того, как один из них открыл огонь на военной базе. Американское военное ведомство "непосредственных угроз" не нашло, отметил директор по контрразведке и безопасности Гарри Рид.

Также он рассказал, что будет осуществлена дополнительная проверка всех иностранных курсантов, передает РИА Новости. Пентагон не планирует принимать новых курсантов до тех пор, пока не будут введены новые процедуры проверки. В настоящий момент в Соединенных Штатах находятся около пяти тысяч иностранных курсантов.

Напомним, что две недели назад в результате стрельбы на территории авиабазы ВМС США во Флориде погибли три человека, восемь пострадали. Стрелок был убит сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия. Он был подданным Саудовской Аравии.