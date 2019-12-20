Байден не посчитал возраст проблемой для участия в предвыборной гонке

Пожилые претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии считают, что их возраст не станет помехой для участия в предвыборной кампании. Так, фаворит демократов 77-летний Джо Байден отметил, что баллотируется на основе своего опыта.

А 78-летний сенатор Берни Сандерс сказал, что главное в предвыборной кампании - не возраст кандидата, а другие вопросы, прежде всего экономическое неравенство. Еще одному претенденту-демократу Майклу Блумбергу исполнилось 77 лет, как и Байдену, передает РИА Новости.

Ранее Байден в шутку заявил, что бросит главе государства Дональду Трампу вызов по отжиманиям от пола, если тот продолжит указывать на его преклонный возраст. Между тем Байден старше Трампа всего на три года - действующий глава государства является самым пожилым президент на момент инаугурации.

Личный врач Байдена уже говорил о том, что его пациент здоров, активен и может исполнять обязанности главы государства. У него нет каких-либо болезней или нарушений, которые могут помешать ему быть хозяином Белого дома.

Ведущие процитировали кандидатам слова бывшего президента Барака Обамы о том, что политические проблемы в мире сохраняются, в частности, потому, что пожилое поколение политиков не готово уйти со сцены.

, который был вице-президентом при Обаме, в ответ отделался шуткой. "Попробую предположить, что он говорил не обо мне", - заявил Байден.

Он сделал акцент на том, что у него много опыта. "Я баллотируюсь потому, что я давно работаю, ", - сказал Байден.

Ведущий также обратился к 70-летней Элизабет Уоррен, напомнив, что она в случае избрания станет наиболее пожилым кандидатом на момент инаугурации.

"Я также стану самой молодой женщиной на момент инаугурации", - парировала Уоррен.

Целый ряд кандидатов на выборах превышают 70-летний возраст.