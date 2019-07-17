Байден пошутил про соревнования по отжиманию с Трампом

Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что бросит главе государства Дональду Трампу вызов по отжиманиям от пола, если тот продолжит указывать на его преклонный возраст. Между тем Байден старше Трампа всего на три года.

"Я скажу ему: "Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты хочешь сделать?" - обратился к Трапму бывший вице-президент Соединенных Штатов через телеканал MSNBC. - Давай, сразись с мужчиной!" Байден уже заявлял о решимости дать республиканцу-Трампу достойный отпор, если он станет кандидатом от демократов.

Ранее Трамп усомнился в умственных способностях Байдена для того, чтобы провести успешную кампанию. Демократ в ответ назвал главу государства клоуном. Недавно Трамп заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин "молятся" приходу к власти в США представителя Демократической партии Джо Байдена.

По данным опросов, сейчас Байден считается одним из фаворитов среди представителей Демократической партии. Всего же о намерении участвовать в гонке заявили уже около 20 демократов. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост главы государства, состоится в июле будущего года, а 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября 2020 года.

Между тем рейтинг действующего президента США Дональда Трампа достиг максимальных значений с момента инаугурации. Работу Трампа на посту главы государства положительно оценивают 44 процента респондентов.