Трамп обвинил лидеров России и Китая в желании обойти США

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин "молятся" приходу к власти в США представителя Демократической партии Джо Байдена, заявил президент Дональд Трамп.

По его словам, Москва и Пекин только и ожидают, чтобы в США к власти пришел такой слабый политик как Джо Байден. "Тогда они смогут и дальше обдирать нашу страну", - отметил Трамп.

Президент США также оправдал действия Вашингтона, которые привели к торговой войне с Китаем, поскольку Пекин до сих пор пользовался неоправданными привилегиями.

В США фактически началась предвыборная кампания на президентских выборах 2020 года. По мнению экспертов, оценки действующим президентом Дональдом Трампом политических противников направлены на укрепление своей позиции. Согласно представительному опросу телеканала ABC, порядка 44 процентов респондентов скорее хотят видеть на президентском посту Трампа, нежели Байдена.