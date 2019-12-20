МВД назвало самые угоняемые марки автомобилей в Москве

В числе наиболее часто угоняемых марок автомобилей в столице - Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

В ведомстве отметили, что за минувшие 11 месяцев в Москве зафиксировано 1754 факта кражи машин, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений снизилось на 588 случаев или на 25,1 процента.

В то же время статистика по угонам может измениться в новогодние праздники, предупреждают страховщики.

Напомним, к такому выводу пришли специалисты одной из крупных компаний, проанализировав статистику за три года. Первые несколько часов после праздничной полуночи - это любимое время для угонщиков, немало преступлений совершается и утром 1 января.