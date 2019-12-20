Россия будет добиваться возвращения Коршунова на родину

Новости

Почему результаты испытаний С-400 в Турции вызвали негодование в США 14:32
В "Лосином острове" усилят наблюдение за елями и соснами 14:30
В Египте найден гранодиоритовый колосс с головой сокола 14:30
В Краснодаре вспыхнул крупный пожар на складе бытовой химии 14:29
В Челябинске найден пропавший по пути из школы мальчик 14:23
Патриарх Кирилл: В церковной жизни Украины произошли значимые перемены 14:23
Шведская журналистка рассказала, как обзавестись в России друзьями 14:15
Косачев прокомментировал инициативу нормандского межпарламентского диалога 14:12
Volkswagen представил новый Passat для России 14:05
Новый минерал назвали именем уральского исследователя метеоритов 14:04
В Ростове подозреваемого в изнасиловании задержали через 12 лет 13:53
В Ленинградской области разрешили бесплатно рубить елки к празднику 13:48
Памятную медаль Сергея Михалкова вручили Пахмутовой, Добронравову и Колларовой 13:45
Под Петербургом нашли подземный бункер для угнанных элитных машин 13:43
В Госдуме ожидают, что 2020 год станет знаковым для "разрядки" в Донбассе 13:38
Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке" 13:35
Диетолог раскрыла секрет эффектной диеты Аллы Пугачевой 13:35
Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года 13:30
Назван простой способ снизить на треть риск сердечных заболеваний и инсультов 13:30
В Госдуме посоветовали ООН перенести в Крым 13:25
Переславль-Залесский из-за урагана остался без воды 13:17
Голикова рассказала о решении вопроса с разницей в оплате труда врачей 13:03
У Hyundai появился седан меньше и дешевле Solaris 13:00
В центре Москвы задержаны мужчины с пистолетами 12:59
Названы самые популярные российские актеры 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
20.12.2019 13:55
Рубрика: Власть

Россия будет добиваться возвращения Коршунова на родину

Текст: Владимир Шилов
В России рассчитывают, что Италия экстрадирует сотрудника Ростеха Александра Коршунова в Россию вместо США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

"Москва исходит из того, что судебные власти Италии учтут соответствующий запрос России на экстрадицию Коршунова на родину", - отметил дипломат.

Фото: Центр стратегических разработок в гражданской авиации
Что может скрываться за арестом в Италии топ-менеджера Коршунова

В пятницу итальянский суд разрешил выдачу российского гражданина в США. Адвокаты Коршунова пообещали обжаловать это решение.

Директор по развитию бизнеса корпорации Ростех был арестован в конце августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в промышленном шпионаже.

Ранее Рябков заявил, что все претензии Вашингтона к Коршунову необоснованны. "Все это не просто притянуто за уши, это шито белыми нитками. Это очередной вопиющий случай, когда американские правоохранители по политическим мотивам прибегают к недозволенным приемам", - сказал Рябков.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Россия и США РГ-Видео

Главное сегодня

Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке"
В Госдуме посоветовали ООН перенести в Крым
МИД: Дрязги вокруг импичмента Трампа не влияют на отношения с РФ
Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке доставили к следователям
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь