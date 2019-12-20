Россия будет добиваться возвращения Коршунова на родину

"Москва исходит из того, что судебные власти Италии учтут соответствующий запрос России на экстрадицию Коршунова на родину", - отметил дипломат.

В пятницу итальянский суд разрешил выдачу российского гражданина в США. Адвокаты Коршунова пообещали обжаловать это решение.

Директор по развитию бизнеса корпорации Ростех был арестован в конце августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в промышленном шпионаже.

Ранее Рябков заявил, что все претензии Вашингтона к Коршунову необоснованны. "Все это не просто притянуто за уши, это шито белыми нитками. Это очередной вопиющий случай, когда американские правоохранители по политическим мотивам прибегают к недозволенным приемам", - сказал Рябков.