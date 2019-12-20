В Эстонии назвали "обычной практикой" угрозы журналистам Sputnik

В Эстонии не видят ничего предосудительного в давлении на сотрудников информационного агентства Sputnik. Как заявил руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд, все происходящее - "обычная практика". По его словам, действия властей "полностью законны и обоснованы санкциями Евросоюза против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева".

"Запрещено работать на лиц, которые находятся под санкциями ЕС, и оказывать им услуги", - сказал Рейманд в интервью эстонскому радио. По его словам, бюро заранее в установленной форме оповестило людей, имеющих трудовой договор с МИА "Россия сегодня", об ограничительных мерах в отношении Киселева.

Ранее Департамент полиции и погранохраны Эстонии пообещал возбудить против сотрудников Sputnik уголовные дела в случае, если они до первого января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В России подобные действия расценили как грубейшее нарушение прав журналистов.