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Рубрика: В мире

В Эстонии назвали "обычной практикой" угрозы журналистам Sputnik

Текст: Владимир Шилов

В Эстонии не видят ничего предосудительного в давлении на сотрудников информационного агентства Sputnik. Как заявил руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд, все происходящее - "обычная практика". По его словам, действия властей "полностью законны и обоснованы санкциями Евросоюза против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева".

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"Запрещено работать на лиц, которые находятся под санкциями ЕС, и оказывать им услуги", - сказал Рейманд в интервью эстонскому радио. По его словам, бюро заранее в установленной форме оповестило людей, имеющих трудовой договор с МИА "Россия сегодня", об ограничительных мерах в отношении Киселева.

Ранее Департамент полиции и погранохраны Эстонии пообещал возбудить против сотрудников Sputnik уголовные дела в случае, если они до первого января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В России подобные действия расценили как грубейшее нарушение прав журналистов.

В мире Европа Эстония Общество СМИ и соцсети Журналистика в XXI веке Санкции и антисанкции

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