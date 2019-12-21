Боксер Лебедев заявил, что собирается завершить карьеру

Российский боксер Денис Лебедев намекнул на скорое завершение карьеры. Об этом спортсмен рассказал журналистам после поражения в Красноярске от южноафриканца Табисо Мчуну.

Уступив Мчуну, Лебедев не сумел завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг.

"Наверное, я уйду из спорта. А какой смысл продолжать дальше? Я должен был выигрывать сегодня, но не сделал этого", - отметил Денис.

Ранее Лебедев уже объявлял о завершении карьеры. Было это в июле, однако позднее он принял решение вернуться на ринг. Теперь же, по словам Дениса, он намерен больше внимания уделять своей работе.

"Есть у меня еще работа. Наверное, стоит заняться ею", - подчеркнул боксер.

В активе Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Россиянин владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.