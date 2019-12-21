Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

При этом стороны откажутся от взаимных претензий по действующим контрактам и отзовут арбитражные и судебные иски, по которым нет окончательных решений.

Также "Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии к компании со стороны Антимонопольного комитета Украины. Согласно договоренностям, Европейская Комиссия гарантирует соответствие нормам ЕС регулирования транспортировки газа на Украине.

С "Оператором ГТС Украины" российская компания подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины. Первый документ может быть подписан уже сегодня на встрече в Вене. Украинская сторона должна гарантировать независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования. Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу. Стороны подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований. Договор будет заключен сроком на пять лет. Его подписание ожидается до конца этого года. Объемы транзита российского газа через Украину составят в 2020 году - 65 млрд кубометров, в 2021-2024 годах по 40 млрд кубометров в год.