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21.12.2019 13:58
Рубрика: Экономика

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

Текст: Сергей Тихонов
"Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Это подтвердил глава российской компании Алексей Миллер, сообщает "Интерфакс".

При этом стороны откажутся от взаимных претензий по действующим контрактам и отзовут арбитражные и судебные иски, по которым нет окончательных решений.

Также "Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии к компании со стороны Антимонопольного комитета Украины. Согласно договоренностям, Европейская Комиссия гарантирует соответствие нормам ЕС регулирования транспортировки газа на Украине.

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С "Оператором ГТС Украины" российская компания подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины. Первый документ может быть подписан уже сегодня на встрече в Вене. Украинская сторона должна гарантировать независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования. Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу. Стороны подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований. Договор будет заключен сроком на пять лет. Его подписание ожидается до конца этого года. Объемы транзита российского газа через Украину составят в 2020 году - 65 млрд кубометров, в 2021-2024 годах по 40 млрд кубометров в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Переговоры с Украиной по газу РГ-Видео

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