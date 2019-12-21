Козак: Все риски по работе ГТС Украины теперь несет "Нафтогаз"

"Тариф какой-то будет в соответствии с законодательством Украины, которое сегодня соответствуют требованиям европейского законодательства. Будет установлен Украиной, регулятором, до конца года", - сказал Козак.

По его словам, теперь все риски по тарифам, регуляторике и работе ГТС Украины будет нести "Нафтогаз".

Вице-премьер подчеркнул, что не считает уступкой России решение о выплате "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по вердикту Стокгольмского арбитража и назвал его "ваимоприемлемым".

Отдельно Дмитрий Козак отметил, что Россия и Украина смогут вернуться к вопросу продления транзита после 2024 года. Причем если принятая схема будет работать, то речь может идти и о более долгосрочном контракте, сказал Козак.