Козак: Все риски по работе ГТС Украины теперь несет "Нафтогаз"

"Газпром" и "Нафтогаз" договорились о размере оплаты услуг по организации транзита газа по территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со слов вице-премьера Дмитрия Козака. Он подчеркнул, что объемы этих выплат - коммерческая тайна.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
"Тариф какой-то будет в соответствии с законодательством Украины, которое сегодня соответствуют требованиям европейского законодательства. Будет установлен Украиной, регулятором, до конца года", - сказал Козак.
По его словам, теперь все риски по тарифам, регуляторике и работе ГТС Украины будет нести "Нафтогаз".
Вице-премьер подчеркнул, что не считает уступкой России решение о выплате "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по вердикту Стокгольмского арбитража и назвал его "ваимоприемлемым".
Отдельно Дмитрий Козак отметил, что Россия и Украина смогут вернуться к вопросу продления транзита после 2024 года. Причем если принятая схема будет работать, то речь может идти и о более долгосрочном контракте, сказал Козак.