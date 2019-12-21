Участники проекта "Северный поток-2" запросят разъяснения по санкциям

Санкции в отношении газовой магистрали "Северный поток-2" в субботу обсудят Минфин США и европейские партнеры проекта. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве энергетику.

По его словам, консультации должны помочь понять, что означают введенные ограничения для европейских компаний, участвующих в реализации проекта. "Они сформулированы недостаточно четко. После того, как закончатся консультации, мы поймем суть этих санкций: когда они наступают, в каком объеме", - приводит слова вице-премьера "Интерфакс".

Ранее подрядчик газопровода "Северный поток - 2" - швейцарская компания Allseas - уже приостановила укладку трубопровода из-за санкций до получения юридических, технических и экологических разъяснений.

США, напомним, ввели санкции в отношении "Северного потока-2", которые ставят под вопрос строительство газопровода. Ограничения распространяются не только на компании, участвующие в проекте, но также на их топ-менеджеров. Им могут отказать в американской визе и усложнить доступ к активам в США.

Оператор "Северного потока-2" - Nord Stream AG, тем временем сообщил, что совместно с компаниями, поддерживающими проект, будет работать над его завершением в максимально короткие сроки, поскольку от этого зависит бесперебойное обеспечение Европы топливом.