Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.

"Орбита трудна", - отметил Маск. "Наилучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления до следующего полета", - цитирует РИА Новости.

Новый корабль стартовал с мыса Канаверал 20 декабря в 14:36 мск. Он успешно отделился от ракеты-носителя Atlas V, но в расчетное время включения двигателей корабля не произошло. По предварительной версии, сбой связан с нештатной работой системы расчета полетного времени. НАСА и Boeing приняли решение вернуть корабль обратно на Землю 22 декабря.

Ранее планировалось, что ракета-носитель должна поднять корабль на высоту 181 км. После этого Starliner отделится, выйдет на орбиту и пристыкуется к Международной космической станции.