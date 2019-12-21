МИД заявил о продолжении экономических проектов независимо от санкций

По оценкам дипломатов, США переходят знаковую грань во внешней политике, начинают вводить санкции против собственных союзников. Именно это предусмотрено законом от 20 декабря о расходах на американские военные нужды в 2020 году, содержащим раздел "О защите энергетической безопасности Европы". На самом деле речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России.

Кроме того, прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и, тем самым, замедлить развитие европейской экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям.

В таких целях США собираются подвергнуть санкциям не российские, а европейские компании, участвующие в прокладке трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды Вашингтон не жалеет никого, даже ближайших партнеров по НАТО, отмечается в заявлении МИД РФ.