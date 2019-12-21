МИД заявил о продолжении экономических проектов независимо от санкций

Новости

Расширены горизонты сотрудничества Гомельской и Кировской областей 16:09
На Кубани со дна Черного моря подняли фрагменты Пе-2 времен ВОВ 16:08
Анчелотти назначен на пост главного тренера "Эвертона" 15:16
Глава Оренбуржья исполнил мечту девочки после акции "Елка желаний" 15:00
В Ленобласти восстановили движение на трассе после смертельного ДТП 14:38
Вайнштейна обвинили в растлении 16-летней модели 14:31
Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения 14:17
Почему вернувшийся в Россию Opel ждет провал 14:17
Министр внутренних дел РФ открыл в Орле дом для семей полицейских 14:12
Сын легендарного чемпиона мира по боксу спровоцировал беспорядки на трибунах 14:08
ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний 14:06
Определены самые популярные у россиян актрисы 13:59
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили года 13:55
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере в UFC 13:52
В Екатеринбурге новогодний корпоратив закончился стрельбой 13:51
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности 13:33
Самолет рейсом из Гоа в Москву совершил экстренную посадку в Баку 13:22
Под Волгоградом в ДТП с автобусом пострадали четыре иностранца 13:00
В Самарской области в детсады и школы доставляли испорченное мясо 12:53
Косачев: РФ должна добиваться реализации "Северного потока-2" в срок 12:50
Nord Stream 2 будет работать над скорейшим завершением "Северного потока-2" 12:34
Кабмин поддержал усиление ответственности за пропаганду наркотиков в Сети 11:57
На авторынке начались новогодние распродажи 11:50
В Краснодаре школьники сбросили кирпич на маму с детьми 11:28
В Башкирии мать с двумя детьми отравились газом 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
21.12.2019 15:49
Рубрика: В мире

МИД заявил о продолжении экономических проектов независимо от санкций

Текст: Александр Саможнев
Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. США сегодня требует от Германии командным голосом безропотно финансировать американскую энергетическую отрасль, действия Вашингтона покажут, насколько реально суверенны европейские страны, говорится в комментарии МИД РФ относительно американских санкций против "Северного потока-2".
Наталья Селиверстова/РИА Новости Наталья Селиверстова/РИА Новости
Наталья Селиверстова/РИА Новости

По оценкам дипломатов, США переходят знаковую грань во внешней политике, начинают вводить санкции против собственных союзников. Именно это предусмотрено законом от 20 декабря о расходах на американские военные нужды в 2020 году, содержащим раздел "О защите энергетической безопасности Европы". На самом деле речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России.

Фото: FELIPE TRUEBA/EPA
Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"

Кроме того, прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и, тем самым, замедлить развитие европейской экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям.

В таких целях США собираются подвергнуть санкциям не российские, а европейские компании, участвующие в прокладке трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды Вашингтон не жалеет никого, даже ближайших партнеров по НАТО, отмечается в заявлении МИД РФ.

В мире США Санкции и антисанкции Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Nord Stream 2 будет работать над скорейшим завершением "Северного потока-2"
Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол
Небензя: Сирийские граждане рискуют в будущем остаться без помощи
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Белый дом заставил демократов отказаться от срочной военной помощи Киеву