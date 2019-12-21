ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний

ЕС принципиально выступает против введения санкций в отношении компаний Евросоюза, ведущих легальный бизнес. Об этом заявил ТАСС представитель Еврокомиссии, комментируя введение США ограничительных мер в отношении "Северного потока-2".

По словам чиновника, в настоящее время ЕК анализирует воздействие этих мер на европейский бизнес.

Между тем министерство финансов США выпустило разъяснения в отношении санкций. В документе поясняется, что ограничительные меры вводятся в отношении судов-трубоукладчиков, задействованных в реализации проекта. Ведомство потребовало немедленного прекращения работ по "Северному потоку-2", так как президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, в который внесены санкции в отношении газопровода.

Правительство Германии выразило сожаление в связи с односторонними действиями США. Однако Берлин пока от ответных мер воздерживается.

Швейцарско-нидерландская компания Allseas, эксплуатирующая специальные суда-трубоукладчики, объявила рано утром в субботу о приостановке участия в проекте до выяснения всех обстоятельств. Предприниматели опасаются попасть под действие "Закона о защите энергетической безопасности Европы". В этом случае у них могут возникнуть проблемы с крупными заказами в США.