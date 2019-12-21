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21.12.2019 10:55
Рубрика: В мире

Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев
Берлин сожалеет по поводу вступления в силу санкций США против "Северного потока - 2". Эти действия являются вмешательством во внутренние дела Европы, говорится в заявлении кабмина ФРГ.

До недавнего времени Берлин пытался предотвратить санкции США по "Северному потоку-2". Однако американская сторона не вняла этим призывам. Президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, в который включены ограничительные меры против газопровода. Пока правительство Германии воздерживается от принятия контрмер, сообщает портал журнала Spiegel.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
Bild: Меркель пообещала ответить на санкции против "Северного потока-2"

Отмечается также, что в рамках "закона об обеспечении энергобезопасности Европы" предусматриваются санкции против специализированных судов, которые занимаются прокладкой труб в море. Вашингтон аргументирует свои действия тем, что Германия попадет в зависимость от России.

В течение 60 дней министерство финансов США и Госдепартамент должны представить конгрессу список компаний и лиц, которые подпадают под санкции. Однако минфин США потребовал незамедлительно остановить работы по "Северному потоку-2". В этой связи швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу с целью получения разъяснений о порядке применения санкций.

Между тем в пятницу состоялся разговор по телефону министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и госсекретаря США Майка Помпео, в котором обсуждалась ситуация вокруг газопровода "Северный поток-2". Стороны лишь повторили свои позиции. В газопровод, в строительстве которого принимают участие европейские компании, вложено уже 9 миллиардов евро. Ранее немецкий бизнес предлагал ввести ограничительные меры в отношении сжиженного газа из США.

В мире Европа Германия В мире США Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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