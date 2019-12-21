Nord Stream 2 будет работать над скорейшим завершением "Северного потока-2"

Nord Stream 2 вместе с партнерами будет работать над скорейшим завершением "Северного потока-2".

Этот проект крайне важен для безопасности энергопоставок в Европу, сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

"Мы совместно с компаниями, поддерживающим проект, будем работать над его завершением в максимально короткие сроки", - приводят РИА Новости слова Мюллера.

Ранее подрядчик газопровода "Северный поток - 2" - компания Allseas - сообщила, что вынуждена приостановить укладку трубопровода из-за санкций до получения юридических, технических и экологических разъяснений.

Санкции против газопроводов "Северный поток -2" и "Турецкий поток" ввел Минфин США. Компании, ведущие прокладку нитки, должны незамедлительно прекратить строительство.