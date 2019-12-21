Покупаем Skoda Rapid за 500 тысяч: не нарвитесь на такси и каршеринг

Между прочим Skoda Rapid в этом году исполняется ни много ни мало 7 лет. Но до России модель доехала только в 2014 году, так что отечественные автомобилисты могут рассчитывать максимум на пятилетние экземпляры. Несмотря на это, значительная часть машин имеет очень солидные пробеги - по 200, 300 и даже 400 тысяч километров.

Объясняется это просто: благодаря привлекательно строгому дизайну, уникальной практичности (единственный лифтбек класса), европейскому происхождению и относительно доступной цене Rapid очень полюбился в корпоративных парках, особенно в такси. Этот же факт может сыграть злую шутку на вторичном рынке - машины в прекрасном внешнем состоянии технически могут быть "убиты".

Что касается ценового диапазона, то меньше чем за 300 000 рублей Skoda Rapid сегодня не купить - и это будут не лучшие варианты с чудовищными пробегами. Приличные экземпляры с неплохой историей начинаются от 400 000 рублей. За самые привлекательные образцы из одних рук с пробегом до ста тысяч км просят не меньше 460-480 000 рублей. Ну а за свежие топ-версии с турбомотором придется отдать не меньше 550-600 000 рублей.

Двигатели

Фото: Юрий Зубко / РГ

Не все помнят, но Skoda Rapid приехал в Россию с европейской гаммой моторов. Базовым изначально служил трехцилиндровый "атмосферник" 1.2MPI (75 л.с.) серии CGPC, доставшийся "Рапиду" от Fabia предыдущего поколения. Задорный моторчик неплохо тянул, но только до 100 км\ч, после чего скисал. Да и экономичным назвать его сложно, поскольку он всегда работал на повышенных оборотах. Этот же момент влиял и на ресурс.

Первым сдается цепной механизм ГРМ, который из-за повышенных нагрузок редко доживает до 100 тыс.км пробега, так что при выборе такой машины стоит поинтересоваться, менялась ли цепь. На серьезных пробегах мотор начинает подъедать масло, что говорит об износе поршневых колец. Пропуски зажигания - тоже регулярная проблема, которая потребует замены свечей и катушек зажигания. В целом ресурс двигателя в среднем составляет около 200-250 тыс. км и желательно в спокойном режиме движения.

Вторым и самым распространенным на Skoda Rapid является опять же атмосферный мотор 1.6 MPI, который на российском рынке имел целых три варианта.

Первоначально на лифтбек ставилась 105-сильная модификация CFNA серии EA111. Несмотря на проверенную временем конструкцию, мотор имеет два довольно неприятных недостатка. Первый из них - неудачные поршни, которые могли начать стучать на непрогретом моторе. В запущенных случаях на стенках цилиндров и поршней появляются задиры. Несмотря на то, что с 2013 года на двигатель стали ставить модернизированные детали и на "Рапид" теоретически должны были попасть обновленные моторы, проблема на чешских машинах встречается и лечится только заменой поршневой.

Второй недостаток - склонность цепи ГРМ к перескоку на больших пробегах, так что о замене механизма лучше позаботиться заранее. В особой опасности любители оставлять машину на передаче.

Еще одна встречающаяся проблема - трещины выпускного коллектора, который объединен с катализатором. При замене деталь получается "золотой", так что часто владельцы пытаются заварить металл или поменять на подходящий коллектор без катализатора.

С 2015 года на Skoda Rapid стал устанавливаться новый мотор 1.6 MPI серии EA211, который имел две модификации - CWVB (90 л.с.) и CWVA (110 л.с.). Между собой версии отличаются только прошивкой блока управления, зато между 105-сильным агрегатом разница значительная.

Во-первых, ГБЦ развернута на 180 градусов, на впускном валу появился фазовозвращатель, доработана система охлаждения, а настройки сделаны в соответствии с нормами Евро-5.

Главная проблема этого двигателя - жор масла. Даже свежие экземпляры с небольшими пробегами могут потреблять до полулитра на 1000 км. Связано это с особенностью конструкции маслоотводящих каналов на поршневых кольцах и их некорректной установкой на производстве, а также с использованием неподходящего масла. Даже дорогие масла порой не справляются с проблемой.

В случае регулярного недостатка масла в системе на холодную начинают стучать гидрокомпенсаторы. Встречается течь сальников уплотнений распредвалов. Может подтекать прокладка помпы системы охлаждения.

Флагманом моторного ряда Skoda Rapid является турбированный двигатель 1.4 TSI мощность 122 (125) лошадиных сил, который наделяет машину практически спортивными повадками. Несмотря на то, что этот известный двигатель имеет спорную репутацию, на "Рапиде" в силу легкости машины он имеет минимальные нагрузки, а потому главным критерием его надежности является темперамент прошлого владельца и пробег.

Проблемы у мотора привычные для семейства TSI. Слабый механизм цепи ГРМ, капризная топливная система, неисправность которой приводит в итоге к прогару поршней, заедания штока перепускного клапана "вестгейта", который устанавливается перед турбиной, подъедание масла на больших пробегах и проблемы с турбиной в случае долгой езды при его низком уровне.

Коробки передач

Фото: Пресс-служба Skoda.

На Skoda Rapid в зависимости от мотора доступно три коробки передач.

"Механику" можно признать очень надежной. Бывает, что из-за дефекта подшипника первичного вала могут появляться посторонние звуки. На больших пробегах может выйти механизм переключения передач, причиной чего является неплотное прилегание блокирующих колец и конусов синхронизаторов. На моторе 1.2 из-за активной работы повышенный износ имеет сцепление.

Со 110-сильным двигателем 1.6 может идти всефольксвагеновский "автомат" Aisin TF-60SN. Коробка в целом надежная, но не лишена проблем. Главной из них является склонность к перегреву, как правило из-за забивающегося теплообменника. Рекомендации обычные - минимум нагрузок и регулярная замена масла. Еще одной встречающейся проблемой является задумчивость при переключениях, толчки или зависания на передачах. Чаще всего встречается на экземплярах первых лет выпуска и лечится перепрошивкой блока управления.

С турбомотором устанавливается только 7-ступенчатый "робот" DSG, о проблемах которого устали писать пальцы. Добавить можно только то, что на "Рапид" робот попал уже в модернизированном виде, так что от большей части детских болезней коробка избавилась. Так или иначе, повторимся в очередной раз, ремонт коробки благодаря появлению оригинального ремкомплекта не является большой и сильно дорогой проблемой. К 100 тыс. км с большой вероятностью придется менять сцепления и, скорее всего, маховик. Если все эти проблемы накроют вместе, ремонт может обойтись дорого.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Skoda.

Главной проблемой полузависимой подвески, настроенной под полуспортивное поведение, является ее жесткость.

Регулярная езда по разбитым направлениям и ямам приводит к тому, что амортизаторы начинают течь порой на 30 тыс. км и полностью выходят из строя к 50 тыс. км. Все остальные детали выхаживают среднестатистические пробеги и особых хлопот не доставляют.

В тормозной системе повышенный износ имеют передние диски. Внимание к задним барабанным тормозам в местах соединения тормозных шлангов с цилиндрами.

Зимой в рулевом механизме при низких температурах может появиться посторонний стук, который исправляется регулировкой деталей узла.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Skoda.

Поскольку Skoda Rapid еще не дожил до того возраста, когда можно всерьез говорить о коррозии, большинство машин находится в очень хорошем внешнем состоянии. Единственный нюанс - ржавчинкой могут пойти отпескоструенные по краям крылья. Само собой, откровенная ржавчина говорит о плохом кузовном ремонте.

Еще одна особенность - машины такси порой целиком заворачивались в пленку, так что при идеальном состоянии краски на 5-летних машинах тоже стоит насторожиться.

Что касается интерьера, то он сделан из не самых дорогих материалах, так что на солидных пробегах может выглядеть достаточно потертым. Сверчки и скрипы также не редкость, а изношенные уплотнители дверей могут пропускать в салон воду. Однако такие недостатки как правило бывают у нерадивых хозяев при больших пробегах.

Вывод

Фото: Пресс-служба Skoda.

По большому счету у подержанного Skoda Rapid один недостаток - большое количество на рынке автомобилей из корпоративных парков с чудовищными пробегами и в соответствующем состоянии. Именно таких автомобилей и стоит избегать.

Само собой, отсекаем машины, которые были оформлены на юридическое лицо. Чаще всего в такси попадали базовые версии с механической коробкой передач, так что выбор стоит делать в пользу богатых комплектаций с мощными моторами. Ну и признаком коммерческой эксплуатации служит откровенно "ушатанный" салон с чехлами на креслах.

Оптимальным выбором станет машина не старше 2015 года с обновленным атмосферником 1.6 на 90 или 110 лошадиных сил и любой коробкой передач. Найти такие "Рапиды" сегодня можно без особых проблем с пробегом около 50-70 тыс. км за полмиллиона рублей. Заменив амортизаторы, такая Skoda без особых вопросов прослужит вам еще столько же.