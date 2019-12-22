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Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Новости
    22.12.2019, 17:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Драма "Елена" "выдающегося современного российского режиссера" Андрея Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP, File
Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей года

Американский журнал Rolling Stone водрузил картину, сравнив ее с работами Хичкока, на 42-е место своего перечня. Первое место которого отошло независимой гей-драме 2016 года "Лунный свет" - проекту, который "вышел в нужное время, найдя благодарную аудиторию".

На второй строчке - "Социальная сеть" (2010) Финчера, байопик про основателя Facebook, на третьей - "Корпорация "Святые моторы" (2012) Каракса. Далее - драма "Отрочество" (2014), хоррор Пила "Прочь" (2017), ставший большим жанровым событием, германо-австрийская трагикомедия "Тони Эрдманн" (2016).

Седьмое место - "Мастер" (2012) с Хоакином Фениксом, восьмое - "Рома" (2018) Куарона, девятое - постапокалипсис "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015).

Замыкает первую десятку ретро-мелодрама "Кэрол" (2015) с Кейт Бланшетт и Руни Марой.

С полным аннотированным списком можно ознакомиться по ссылке.

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