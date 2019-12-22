Россию заинтересовали идеи США в сфере контроля за вооружениями

Новости

Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира во Франции 15:14
Умер советский актер и режиссер Болот Шамшиев 14:48
Лондон дал добро на поглощение оборонного гиганта американским инвестором 14:48
Российскому авторынку предрекли очередной кризис 14:32
Новейший ракетоносец России впервые показали сверху 14:31
В Уфе начали проверку по факту пожара на заводе 14:30
Число пострадавших в ДТП под Красноярском увеличилось до 10 человек 14:13
В Омске из-под завалов рухнувшего здания извлекли тело погибшего 13:53
Джордж Лукас проигнорировал премьеру новых "Звездных войн" 13:50
СМИ: Алексей Миранчук перейдет в "Манчестер Юнайтед" 13:41
В Ленобласти завели дело после массового ДТП на трассе "Скандинавия" 13:38
Ночной пожар в Лас-Вегасе назван худшим в истории "столицы азартных игр" 13:36
СК начал проверку после стрельбы у ресторана в Приморье 13:06
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции 13:06
Редчайший российский пикап выставили на продажу 12:53
В результате крупного ДТП в Гватемале погибли 22 человека 12:52
Один человек может находиться под завалами здания, рухнувшего в Омске 12:52
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском 12:35
На Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды 12:29
В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтехимическом заводе 12:10
СК завел дело после нападения подростков на полицейских в Апатитах 12:02
Названы вредные последствия чрезмерного употребления воды 11:50
В Уфе вблизи горевшего завода загрязнения воздуха не обнаружено 11:44
Опубликовано видео крупного пожара на нефтехимическом заводе в Уфе 11:35
В Уфе назвали вероятные причины пожара на нефтехимическом заводе 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 15:10
Рубрика: Власть

Россию заинтересовали идеи США в сфере контроля за вооружениями

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона хотела бы увидеть на бумаге и изучить предложенную американцами идею не сокращать и ограничивать вооружения, а договориться о наборе взаимоприемлемых условий, транспарентности и правилах поведения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на ток-шоу "Большая игра" на Первом канале.
Фото: Russian Defence Ministry Press Service photo via AP Фото: Russian Defence Ministry Press Service photo via AP
Фото: Russian Defence Ministry Press Service photo via AP

По его словам, "это интересный подход". "Но для того, чтобы понять, насколько он применим и для нас, и для других потенциальных участников, кого американцы хотели бы пригласить, нужно видеть его на бумаге, как они себе представляют саму концепцию", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД заметил, что у Вашингтона больше нет причин, чтобы не продлевать договор СНВ-3. "До недавнего времени США на переговорах пытались делать вид, что, задавая некоторые вопросы о том, как выполняются американцами обязательства по Договору, мы как бы препятствуем его беспроблемному продлению. Теперь эта двусмысленность снята, и у наших американских коллег больше никаких отговорок нет, - заявил Лавров. - Мы надеемся, что они отреагируют конструктивно, потому что, как сказал президент России Владимир Путин, если договор исчезнет, то пропадет последний инструмент контроля над вооружениями и последний инструмент в сфере стратегической стабильности".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов

Министр также отметил, что Россия готова обсуждать эти вопросы, в частности продление Договора СНВ-3, не только с США, но и в многостороннем формате, если это заинтересует другие страны. "Но не будем никого насильно затаскивать в этот формат", - отметил глава МИД РФ. По его мнению, этот процесс, в конце концов, начнется, и нужно предусмотреть участие в нем как официальных ядерных держав (например, Франции и Великобритании), так и непризнанных таковыми. И если в Вашингтоне хотят сделать Пекин одним из участников таких переговоров, пускай разговаривают с ним, подчеркнул Лавров.

Что касается российских систем "Сармат" и "Авангард", то Москва готова "встраивать эти вооружения в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет продлен". "По этим системам, равно как и по новым технологическим военным системам США, мы готовы вести отдельный, параллельный разговор. Вести его, конечно же, возможно исключительно в рамках обсуждения всего комплекса проблем, который влияет на стратегическую стабильность", - подчеркнул Лавров. По его словам, "Договор не может исчерпывать всех проблем, которые существуют и будут накапливаться в сфере стратегической стабильности, потому что появляются новые технологии".

Министр также отметил, что заявление США о том, что они не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, "не добавляет стабильности и уверенности".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов
В Уфе начали проверку по факту пожара на заводе
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции
Американские СМИ отметили превосходство российской артиллерии
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима