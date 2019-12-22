Россию заинтересовали идеи США в сфере контроля за вооружениями

По его словам, "это интересный подход". "Но для того, чтобы понять, насколько он применим и для нас, и для других потенциальных участников, кого американцы хотели бы пригласить, нужно видеть его на бумаге, как они себе представляют саму концепцию", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД заметил, что у Вашингтона больше нет причин, чтобы не продлевать договор СНВ-3. "До недавнего времени США на переговорах пытались делать вид, что, задавая некоторые вопросы о том, как выполняются американцами обязательства по Договору, мы как бы препятствуем его беспроблемному продлению. Теперь эта двусмысленность снята, и у наших американских коллег больше никаких отговорок нет, - заявил Лавров. - Мы надеемся, что они отреагируют конструктивно, потому что, как сказал президент России Владимир Путин, если договор исчезнет, то пропадет последний инструмент контроля над вооружениями и последний инструмент в сфере стратегической стабильности".

Министр также отметил, что Россия готова обсуждать эти вопросы, в частности продление Договора СНВ-3, не только с США, но и в многостороннем формате, если это заинтересует другие страны. "Но не будем никого насильно затаскивать в этот формат", - отметил глава МИД РФ. По его мнению, этот процесс, в конце концов, начнется, и нужно предусмотреть участие в нем как официальных ядерных держав (например, Франции и Великобритании), так и непризнанных таковыми. И если в Вашингтоне хотят сделать Пекин одним из участников таких переговоров, пускай разговаривают с ним, подчеркнул Лавров.

Что касается российских систем "Сармат" и "Авангард", то Москва готова "встраивать эти вооружения в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет продлен". "По этим системам, равно как и по новым технологическим военным системам США, мы готовы вести отдельный, параллельный разговор. Вести его, конечно же, возможно исключительно в рамках обсуждения всего комплекса проблем, который влияет на стратегическую стабильность", - подчеркнул Лавров. По его словам, "Договор не может исчерпывать всех проблем, которые существуют и будут накапливаться в сфере стратегической стабильности, потому что появляются новые технологии".

Министр также отметил, что заявление США о том, что они не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, "не добавляет стабильности и уверенности".