Овечкин выбран капитаном на Матче всех звезд

Пресс-служба НХЛ назвала имена капитанов команд предстоящего 24-26 января в Сент-Луисе Матча всех звезд НХЛ. Александр Овечкин стал капитаном Столичного дивизиона, форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид - Тихоокеанского, форвард Давид Пастрняк из "Бостона" - Атлантического, а нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон - Центрального.

Для Овечкина нынешний Матч всех звезд станет восьмым в карьере, а капитаном сборной Столичного дивизиона он будет уже в третий раз. Все капитаны были выбраны по итогам голосования болельщиков.

Овечкин пропустил Матч всех звезд в 2019 году из-за небольших проблем со здоровьем, за что был дисквалифицирован на один матч. По словам россиянина, если в нынешнем сезоне не возникнет проблем, то он примет участие в звездном уикэнде.

Минувшей ночью Овечкин снова не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ, Его "Вашингтон" играл против клуба "Тампа-Бэй" и добился победы- 3:1.

В составе победителей гол на счету российского защитника Дмитрия Орлова, у проигравших автором единственной шайбы стал Никита Кучеров. На счету Орлова также голевая передача. Кучеров же благодаря этому голу забросил свою 200-ю шайбу в НХЛ.