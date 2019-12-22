Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по "Северному потоку-2"

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.

"Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент - все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение", - заявил Гренелл изданию Bild am Sonntag.

По его словам, европейские дипломаты якобы уже неоднократно выражали ему благодарность за предпринятые Вашингтоном меры.

Напомним, что Соединенные Штаты, периодически выступавшие против появления в Европе сильного конкурента своему газу, ввели санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", потребовав от компаний, занимающихся их прокладкой, немедленно прекратить строительство. В ответ на это в правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".