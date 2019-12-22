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Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Светофор удивился, увидев пять рядов на трех полосах

Текст: Антон Валагин
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8047)
Воронеж стал пилотным городом, где появилась японская система регулирования дорожного движения "Артемис". Умная электроника считает проезжающие машины и подстраивает под них режим работы светофоров на Московском проспекте - самой загруженной магистрали столицы Черноземья. После запуска системы трафик вырос на 18 процентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Артемис" пришел в Воронеж в 2018 году - после того, как рабочая группа при правительстве РФ выбрала город площадкой для внедрения японских технологий. Кроме умных светофоров из Страны восходящего солнца привезли и собрали экологичный дом. В 2020 году под Воронежем планируется построить целый "умный" поселок.

Система проводит каждую группу автомобилей через всю магистраль за минимальное время

- Город интересен содержательностью модели. Помимо интенсивного трафика в Воронеже есть железнодорожная сеть, которую будут развивать. Наши технологии можно также использовать для реновации территорий при строительстве жилья, - рассказал замминистра строительства и инфраструктуры Страны восходящего солнца Хирофуми Ханаока.

Фото: iStock
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В светофорный проект Япония вложила 30 миллионов рублей - во столько обошлись 120 ультразвуковых датчиков для учета трафика, программное обеспечение, сборка, настройка и тестирование системы. Власти Воронежа предоставили место для установки.

Необходимое оборудование на Московском проспекте смонтировали за три месяца: к светофорам добавили датчики над проезжей частью, подключив те и другие к серверу в городском центре организации дорожного движения. Отсюда управляют работой всех воронежских светофоров. До появления "Артемиса" трафик регулировала система "Зеленая волна" советского образца. Она рассчитана на беспрепятственный проезд перекрестков со скоростью 50-60 километров в час в условиях пустой дороги. Утром светофоры быстрее пропускают транспорт в центр города, вечером - обратно. Но днем, в условиях интенсивного трафика, "Волна" малоэффективна.

В Воронеже импортными "мозгами" оснастили 10 перекрестков - уже в тестовом режиме "Артемис" сократила время их проезда на 18 процентов. Правда, японцам пришлось долго подстраивать свою электронику под российские особенности. Неожиданностью для них оказалась способность воронежских водителей выстраиваться в пять рядов на трехполосной дороге.

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