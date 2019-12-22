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22.12.2019 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтехимическом заводе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в производственном корпусе АО "Опытный завод Нефтехим". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

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Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании на заводе им поступило около пяти утра по московскому времени. На тушение производственного корпуса и охлаждение подали девять стволов. Также задействовали пожарный поезд. Огнем повреждены производственное здание (около 800 квадратных метров), а также склад сырья готовой продукции. В общей сложности около двух тысяч квадратных метров.

В МЧС также сообщили, что для борьбы с огнем, который из-за разлития легковоспламеняющейся жидкости угрожал распространиться дальше, на территории завода пожарные создали три боевых участка: по защите производственного здания, по защите и охлаждению бочек с готовым продуктом, а также по охлаждению горизонтальных цистерн с готовым продуктом.

Локализовать пожар удалось около девяти утра по московскому времени. Открытое горение ликвидировали еще через два часа. Погибших и пострадавших нет, никого эвакуировать тоже не пришлось.

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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В тушении принимали участие 140 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС России - 105 человек и 29 единиц техники. Сил и средств достаточно, заметили в ГУ МЧС по Башкирии.

Также в ведомстве уточнили, что на месте продолжают работать лаборатории, которые производят отбор проб воздуха.

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