В Уфе вблизи горевшего завода загрязнения воздуха не обнаружено

Превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в жилой зоне, которая находится ближе всего к Опытному заводу Нефтехим, не выявлено. Об этом сообщает Интерфакс-Поволжье со ссылкой на сотрудника республиканского Минприродопользования и экологии.

Между тем в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии уточнили, что на месте работают три передвижные лаборатории, которые делают пробы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Превышение допустимой концентрации не зафиксировано, уточнили в МЧС.

Так же сообщается, что завод располагается в километре от жилой зоны, но от местных жителей жалоб пока не поступало.

Напомним, пожар на АО "Опытный завод Нефтехим" произошел утром 22 декабря. Пострадавших и погибших нет. Предварительная причина - возгорание легковоспламеняющейся жидкости во время технологического процесса. На данный момент пожар локализован, на месте продолжают работать более сотни сотрудников ГУ МЧС по Башкирии.