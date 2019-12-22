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22.12.2019 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе начали проверку по факту пожара на заводе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Региональный следком организовал доследственную проверку по факту пожара на уфимском предприятии АО "Опытный завод Нефтехим", который произошел 22 декабря. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Проверка организована по признакам преступления "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

В Уфе назвали вероятные причины пожара на нефтехимическом заводе

Сейчас на месте происшествия работают следователи регионального следкома, а также сотрудники МЧС, МВД и Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Осматривается место происшествия, на предприятии изъяли производственную и разрешительную документацию, ведутся опросы сотрудников. В следкоме уточнили, что дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производстве.

Напомним, пожар на заводе произошел 22 декабря. Никто из сотрудников не пострадал, они эвакуировались самостоятельно. На месте работали 105 сотрудников МЧС, а также другие экстренные службы. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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