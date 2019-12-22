В Уфе начали проверку по факту пожара на заводе

Региональный следком организовал доследственную проверку по факту пожара на уфимском предприятии АО "Опытный завод Нефтехим", который произошел 22 декабря. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Проверка организована по признакам преступления "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Сейчас на месте происшествия работают следователи регионального следкома, а также сотрудники МЧС, МВД и Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Осматривается место происшествия, на предприятии изъяли производственную и разрешительную документацию, ведутся опросы сотрудников. В следкоме уточнили, что дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производстве.

Напомним, пожар на заводе произошел 22 декабря. Никто из сотрудников не пострадал, они эвакуировались самостоятельно. На месте работали 105 сотрудников МЧС, а также другие экстренные службы. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.