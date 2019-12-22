В Уфе по факту пожара на нефтехимическом заводе завели уголовное дело

Расследовать обстоятельства и причины пожара на производственной площадке АО "Опытный завод Нефтехим" в Уфе будут в рамках уголовного дела. В управлении СКР по Башкирии сообщили о возбуждении дела по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".

В ведомстве уточнили, что осмотр места происшествия завершен. Следователи изучат изъятую производственную и разрешительную документацию предприятия. Будет допрошено руководство и сотрудники завода. Чтобы установить причины возгорания и оценить причиненный ущерб планируется также провести пожаро-техническую судебную экспертизу.

Напомним, пожар на уфимском предприятии в Орджоникидзевском районе Уфы произошел 22 декабря. Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы локализовать возгорание. Никто из сотрудников не пострадал. Эксперты сообщали, что превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено в жилом секторе.