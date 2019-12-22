В Уфе полностью потушили пожар на нефтехимическом заводе

Уфимский нефтехимический завод в Уфе полностью потушен. О полной ликвидации пожара сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что все здание полностью пролили, конструкции разобрали. Все работы завершены в полном объеме.

Напомним, о пожаре стало известно утром 22 декабря. Горела легковоспламеняющаяся жидкость в 250-литровых бочках в производственном здании. Огонь охватил около двух тысяч квадратных метров. Был риск распространения огня на другие здания. Никто из сотрудников не пострадал.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".