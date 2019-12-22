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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске из-под завалов рухнувшего здания извлекли тело погибшего

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Из-под завалов четырехэтажного здания, рухнувшего на территории омского комбикормового завода, извлекли тело погибшего.

Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
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- Тело погибшего мужчины только что извлечено из-под строительных обломков, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. - Других пострадавших нет.

Напомним, ЧП произошло днем 22 декабря при демонтаже неэксплуатируемого заводского здания в Кировском округе областной столицы. Произошло частичное обрушение трех этажей из четырех. Кроме того, было сильно повреждено перекрытие первого этажа, сообщалось об угрозе его обрушения. Как сообщили очевидцы, под завалами оказался мужчина 1973 года рождения. Для разбора строительных конструкция спасатели применили кран. Сейчас мужчину удалось обнаружить. Он погиб, его тело извлечено из-под обломков.

В настоящее время сыщики устанавливают все обстоятельства трагедии и личность погибшего. Окружная прокуратура также организовала проверку по факту ЧП. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, сотрудники проверят законность проведения работ по демонтажу здания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС, спасательные работы на месте ЧП завершены.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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