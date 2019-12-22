Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.

Ранее Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись, в которой бросил вызов Александру. При этом Рамзан Ахматович отметил, что пока не определился с видом спорта для поединка. Он спросил пользователей - выбрать ему ММА или бокс.

"Флешмоб" вызови Емельяненко на бой" дошел и до моего друга Рамзана. Ахмат - Сила!" - таким был ответ Емельяненко.

Напомним, что в конце ноября Емельяненко провел поединок с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым по правилам бокса. Александр отправил оппонента в нокаут в первом раунде. Следующим соперником россиянина должен стать боец смешанного стиля Магомед Исмаилов.