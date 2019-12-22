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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства взять на контроль уголовное дело, возбужденное по факту нападения группы подростков на двух полицейских в Апатитах. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Фото: iStock
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Напомним, вечером в пятницу, 20 декабря, в городе Апатиты группа подростков напала на двух сотрудников полиции, которые патрулировали район дома культуры по улице Ленина. В результате оба правоохранителя получили телесные повреждения, госпитализация им не понадобилась. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть вреда здоровью полицейских.

Нападавших удалось установить, их уже допросили. Следователи также начали сбор характеристик на подростков, участвовавших в нападении.

По данному факту региональный СК возбудил уголовное дело по ч 1 ст 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по данной статье предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет.

Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства взять на контроль расследование уголовного дела. Кроме того, он поручил главе регионального отделения СУ СК оперативно докладывать о его ходе.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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