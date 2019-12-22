Российскому авторынку предрекли очередной кризис

В уходящем году автомобильный рынок России вновь сменил вектор развития на отрицательный, впервые за несколько лет показав небольшое падение. По мнению экспертов, в 2020-м ситуация вряд ли станет лучше, а, скорее, наоборот: продажи новых машин будут падать еще сильней.

Движение вниз

После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение. И это несмотря на то, что продолжали действовать программы льготного автокредитования "Первый / Семейный автомобиль". По итогам года в нашей стране будет продано порядка 1,76 млн машин - это на 2 с лишним процента меньше, чем в 2018-м. Причем даже грядущее повышение цен из-за очередной индексации утильсбора в следующем году вряд ли обеспечит рост рынка в декабре, ведь год назад желающие обновить автомобиль также спешили сделать покупку в свете увеличения НДС. К тому же госпрограммы в этом году завершились досрочно еще в октябре.

По словам директора практики по оказанию консультационных услуг компаниям автоиндустрии PwC в России Виктории Синичкиной, слабый потребительский спрос и рост цен из-за повышения НДС стали основными факторами снижения автомобильного рынка в уходящем году.

"Госпрограммы положительно повлияли на авторынок, во многом они послужили катализатором положительного решения о покупке автомобиля в массовом сегменте. Но из-за ограничения по стоимости автомобиля, подходящего под условия, клиенты могли выбирать из достаточного узкого списка моделей - до 1 млн рублей, где практически не был представлен очень популярный сегмент SUV, что не позволило значительно повысить продажи", - отмечает операционный директор АГ "Авилон" Алексей Гуляев.

Расстановка сил

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Действительно, во многом благодаря господдержке лидеры российского авторынка, такие как АвтоВАЗ, Hyundai, Kia, Renault и Volkswagen, смогли сохранить продажи примерно на уровне прошлого года и не упасть. В то же время рост реализации на падающем рынке показали многие китайские марки (Haval, Geely, Chery, Changan и др.), а также представители премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Porsche и др.), хотя господдержка на них и вовсе не распространялась.

"АвтоВАЗ, Hyundai, Kia, Renault и Volkswagen имеют относительно высоколокализованное производство, что позволяет держать ценовой уровень на приемлемом уровне и отъедать долю рынка у других игроков, например, у того же ушедшего с рынка "Форда".

Китайские бренды показывают существенный рост благодаря эффекту низкой базы (расти с нуля всегда легче) и адекватному ценовому позиционированию. Как они себя покажут в будущем, и будет ли стабильным спрос на них, покажет время. Премиум-сегмент в России в принципе более устойчив, поскольку более состоятельные граждане всегда менее чувствительны к изменению общеэкономической ситуации - деньги в России есть, но в основном у кого-нибудь в кубышке", - рассуждает начальник экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артем Зябин.

Смена лидера

Между тем, в этом году самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta, сместившая с верхней строчки рейтинга продаж флагманскую Vesta.

Причем спрос растет на обе эти модели, однако в случае с "Вестой" - менее высокими темпами. Отчасти это объясняется смещением потребительского интереса в сторону более доступных машин, учитывая что у большинства граждан реальные доходы снижаются уже не первый год.

Впрочем, во многом успеху "Гранты" способствовало расширение этого семейства осенью 2018-го, когда к седану и лифтбеку бюджетной модели добавились также хэтчбек и универсал. Что касается сегмента иномарок, то здесь бестселлеры остались прежние - это корейские Kia Rio и Hyundai Solaris. Хотя, напомним, в предыдущие годы они также становились абсолютными лидерами продаж.

По мнению Алексея Гуляева, в 2020 году "корейцам" вряд ли удастся вновь опередить "Лады", и на первом месте останется какая-то из моделей АвтоВАЗа. Нынешний же успех Lada Granta очевиден: это автомобиль, не уступающий "Весте" по оснащению, комфорту и надежности, но более доступный по цене.

Дальше - больше

Учитывая дальнейшее удорожание новых машин, участники рынка ожидают в наступающем году еще большего падения спроса в текущих экономических условиях. Несмотря на и без того низкую базу, продажи автомобилей в 2020-м могут упасть вплоть до 10%.

При этом, как и прежде, наиболее уверенно себя будут чувствовать производители, имеющую локальную сборку в стране и пользующиеся господдержкой. Безусловно, традиционно повышает интерес покупателей и вывод новых моделей, самыми ожидаемыми из которых в 2020 году, пожалуй, должны стать кроссоверы Skoda Karoq и Kia Seltos.

"Если правительство не будет готово предложить каких-то дополнительных мер стимулирования автомобильной отрасли помимо уже анонсированного продолжения действия программ "Первый / Семейный автомобиль" с лимитом до миллиона рублей, то снижение рынка может ускориться.

В этом случае нам представляется реалистичным, что по итогам 2020 года рынок может опуститься на 8-10%. На сегодняшний день лучшую динамику на фоне остального рынка демонстрирует премиальный сегмент, однако этот разрыв может исчезнуть уже в первой половине будущего года", - прогнозирует директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.