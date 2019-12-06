Kia Seltos для России: стали известны подробности

Компактный кроссовер Kia Seltos для российского рынка будут собирать на калининградском заводе "Автотор". Для многообещающей новинки предусмотрены три двигателя и четыре типа трансмиссии. Все эти подробности стали известны из Одобрения типа транспортного средства, опубликованного 5 декабря в открытой базе Росстандарта.

Хотя разговоры о Seltos и его больших перспективах в России идут давно, а автомобиль уже продается на некоторых рынках, до сих пор многие детали, которые касаются именно нашего рынка, оставались в секрете. В Kia весьма скупо делятся подробностями, а потому ориентироваться пришлось на информацию от дилеров, появившуюся в Сети в октябре. В компании ни подтверждать, ни опровергать инсайдерские сведения не стали. А теперь выяснилось, что они были не совсем точными.

Так, источник предполагал наличие двух бензиновых моторов, а в ОТТС указаны сразу три. Это атмосферные двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра и турбированный 1.6. Первый выдает 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, второй - 149 л.с., а наддувный мотор - 177 л.с. Все они работают на 92-м бензине.

Базовый двигатель сочетается с 6-ступенчатой "механикой" и классическим "автоматом", топовый - с бесступенчатым вариатором. Турбированному в пару положен преселективный "робот" с двумя сухими сцеплениями. Полный привод будет доступен со всеми силовыми установками, при этом машина с турбомотором получит только исполнение 4x4.

В ОТТС также указаны особенности подвески. Передняя - независимая пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя - полузависимая. Рулевое колесо - с электроусилителем. Все тормоза - дисковые. В списке доступных шин - три варианта, от R16 до R18. В качестве запасного колеса используется "докатка".

В списке оборудования в ОТТС указаны совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования с автоматическим или ручным управлением, ЭРА-Глонасс и система мониторинга давления в шинах.

Судя по всему, Kia не собирается тянуть с производством Seltos в нашей стране. ОТТС начнет действовать уже 9 декабря, и с этого момента, по сути, компания имеет права начать выпуск машины. Отметим, что до сих пор дата начала продаж называлась весьма обтекаемо - 2020 год.

Кстати, корреспондент "РГ" одним из первых смог протестировать Kia Seltos.