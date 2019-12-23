Минск подписал "дорожную карту" по отмене роуминга с Россией

С осени наступающего года будет отменен роуминг на территории Союзного государства, информирует источник в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

"В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана "дорожная карта" по отмене роуминга на территории Союзного государства", - сообщили в ведомстве, уточнив, что речь идет о сентябре 2020 года.

Документом предусматривает, что к этому времени "операторами связи будет реализован комплекс мер по его отмене", - добавили в Минсвязи.

Как ранее уже сообщал "СОЮЗ", в марте будущего года должны быть готовы предложения о законодательном закреплении "дорожной карты". Что касается платы за входящие вызовы в роуминге, то она должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее второго полугодия 2020 года. К сентябрю должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков в Союзном государстве.

Ранее Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью.