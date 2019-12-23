Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК

Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

- В заявлении они требуют проверить правомерность действий полиции в ходе задержания подростков, - отметили в пресс-службе регионального СУ СК. - для этого будут тщательно изучены записи видеонаблюдения и показания свидетелей.

Глава Апатитов Николай Бова сегодня провел совещание по поводу нападения подростков на полицию, в котором принял участие руководитель следственного отдела. Помимо самой драки, обсуждались дополнительные меры безопасности при проведении новогодних мероприятий.

- То, что произошло 20 декабря на площади у ДК, расцениваю как чрезвычайное происшествие для руководителей управления образования, директоров школ, сотрудников отдела культуры и ДК., - отметил он в комментарии, размещенном в социальной сети. - Записи камер видеонаблюдения впечатлили всех. Каждый участник потасовки понесет свою меру ответственности. Это важно- отвечать за свои поступки. Легче всего запретить проведение дискотек, но это не выход.

Инцидент произошел 20 декабря на улице Ленина возле Дома культуры, где в этот момент шла дискотека. Группа подростков напала на правоохранителей, которые дежурили в данном районе. После драки подростков доставили в отдел полиции, но задерживать не стали, так как всем четверым было по 16 лет. Сейчас подростки находятся дома. По словам уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области Бориса Когана, все четверо нападавших находились на профилактическом учете, а возле ДК они, судя по всему, "искали приключений". По факту драки следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина ход расследования взят на контроль сотрудниками центрального аппарата ведомства.