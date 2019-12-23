Стали известны подробности драки подростков с полицией в Апатитах

Стали известны подробности драки подростков с полицейскими в городе Апатиты Мурманской области. Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган, подростки "искали приключений".

По факту драки возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК. По версии следствия, вечером 20 декабря группа подростков, возле апатитского Дома культуры на улице Ленина, избила двоих полицейских, охранявшим общественный порядок.

Полицейские получили помощь амбулаторно и направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит тяжесть вреда, причиненного их здоровью. Подростков, которые затеяли драку, удалось установить и допросить. Расследование уголовного дела продолжается.

По словам Бориса Когана, среди участвовавших в драке четверых подростков есть зачинщик, который "ощущает себя героем".

- Они грубо нарушили права взрослых, - отметил Борис Коган. - При этом нарушения прав несовершеннолетних я в этой ситуации не вижу. Родителям придется за них отвечать.

Детский омбудсмен уточнил, что все четверо подростков с 2017 года находились на учете, однако находить общий язык с их родителями удавалось не всегда.