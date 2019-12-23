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23.12.2019 17:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стало известно, чем кормят пассажиров поезда в Крым

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
В поезде "Таврия", направляющемся из Санкт-Петербурга в Севастополь, с первых минут заработал вагон-ресторан. Обозреватель "РГ" Мария Голубкова, которая стала одним из первых пассажиров нового поезда, рассказала, чем кормят путешественников.

Пассажирам "Таврии" предлагается пять видов салатов. Самый дешевый - картофельный, обойдется в 150 рублей за порцию. В составе: картофель, лук репчатый, помидоры, перец, сметана, соль и яйцо. Из салатов самый дорогой - с семгой. В составе, помимо слабосоленой рыбы, сыр "Российский", помидоры, салат "Романо", соевый соус и маслины. Заправлен салат оливковым маслом. Также в меню есть блины с медом, сгущенкой, ветчиной и сыром, семгой и икрой.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Горячее тоже есть. Пассажиром предлагают куриный суп с лапшой (200 рублей), борщ (240 рублей), солянку (270 рублей). Самое дорогое второе блюдо - медальон из говядины стоит 620 рублей за порцию. А вот на гарниры цены низкие, примерно как в петербургских столовых. Порция отварных макарон - 50 рублей, картофеля - 60.

Есть и вегетарианское меню. Пассажирам предлагают винегрет (120 рублей), салат из огурцов и кукурузы (120 рублей), щи из свежей капусты (180 рублей), а также овощи по-монастырски (200 рублей).

Сам вагон-ресторан оформлен необычно. В интерьерах использованы фотографии строящегося Крымского моста, а на стенах есть стенды с интересными фактами о Крыме.

Пока в вагоне-ресторане все блюда есть. Пассажиров немного. Многие, готовясь к 40-часовой поездке, взяли перекусы с собой. Тем более, что всем пассажирам поезда обещали подарить подстаканники с Крымским мостом, пока в купе и плацкартах их "тестируют".

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