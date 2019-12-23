Строительство железнодорожной части Крымского моста уместили в 147 секунд

В интернете опубликована видеозапись, авторы которой попытались уместить в 147 секунд все этапы строительства железнодорожной части Крымского моста.

"Четыре года строительства моей железнодорожной части - в одном ролике", - поясняют авторы проекта.

Железная дорога через Керченский пролив начала строиться одновременно с автомобильной частью моста, в феврале 2016 года. В сложных геологических условиях были забиты на глубину от 23 до 108 метров 7000 свай, на которых построены 307 опор. Дальше их связали пролетами общей массой 160 тысяч тонн. Самым волнительным и ответственным моментом стал подъем белоснежных арок моста на фарватерном участке.

Для рельсошпальной решетки потребовалось 5000 тонн рельсов и 76 тысяч штук шпал, а также 90 тысяч кубов щебеночного балласта. На финальном этапе была смонтирована железнодорожная автоматика - 500 километров кабелей, а также освещение.

Всего на стройке были задействованы более 15 тысяч рабочих и инженеров. А сегодня, в день официального открытия железнодорожной части моста, последние строители покинули вахтовый городок, чтобы отметить Новый год вместе со своими семьями. Сегодня участие в открытии моста примет президент РФ Владимир Путин, а в ночь с 24 на 25 декабря по железной дороге через Керченский пролив пройдет первый пассажирский поезд дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь.