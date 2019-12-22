Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также глава государства планирует пообщаться с рабочими-мостовиками. А руководители транспортной отрасли расскажут президенту о планах развития инфраструктуры юга России.

В пресс-службе также сообщили, что в этот же день Владимир Путин совершит рабочий визит в Республику Адыгея, где встретится с общественностью и обсудит развитие сельских территорий.

Как сообщалось ранее, Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря и пересечет Керченский пролив в ночь на 25 декабря (время в пути составит 43,5 часа). Во вторник, 24 декабря, первый состав с пассажирами отправится также из Москвы. В Симферополь он прибудет через 33 часа. За первые четыре недели с момента открытия продаж на поезда в Крым было продано почти 42 тысячи билетов.

Железную дорогу через Керченский пролив начали строить одновременно с автомобильной частью моста в феврале 2016 года. Первые машины по мосту поехали 16 мая 2018 года, а в октябре было открыто грузовое сообщение. Планировалось, что сдать в эксплуатацию ж/д часть удастся в конце 2020 года. К концу 2018 году были возведены все 307 опор высотой от 5 до 35 метров.

За два года на двухпутной железной дороге уложили 90 тысяч кубометров щебня, порядка пяти тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч шпал. Для плавного и бесшумного движения поездов использована технология "бархатного пути", благодаря которой пассажиры не услышат перестука колес. На участке железной дороги со стороны Тамани и Керчи суммарно установили около двух километров шумозащитных экранов. Ожидается, что в будущем по железной дороге Крымского моста будут курсировать поезда из 11 городов России.