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22.12.2019 17:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: Гранд Сервис Экспресс
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Также глава государства планирует пообщаться с рабочими-мостовиками. А руководители транспортной отрасли расскажут президенту о планах развития инфраструктуры юга России.

В пресс-службе также сообщили, что в этот же день Владимир Путин совершит рабочий визит в Республику Адыгея, где встретится с общественностью и обсудит развитие сельских территорий.

Как сообщалось ранее, Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря и пересечет Керченский пролив в ночь на 25 декабря (время в пути составит 43,5 часа). Во вторник, 24 декабря, первый состав с пассажирами отправится также из Москвы. В Симферополь он прибудет через 33 часа. За первые четыре недели с момента открытия продаж на поезда в Крым было продано почти 42 тысячи билетов.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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Железную дорогу через Керченский пролив начали строить одновременно с автомобильной частью моста в феврале 2016 года. Первые машины по мосту поехали 16 мая 2018 года, а в октябре было открыто грузовое сообщение. Планировалось, что сдать в эксплуатацию ж/д часть удастся в конце 2020 года. К концу 2018 году были возведены все 307 опор высотой от 5 до 35 метров.

За два года на двухпутной железной дороге уложили 90 тысяч кубометров щебня, порядка пяти тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч шпал. Для плавного и бесшумного движения поездов использована технология "бархатного пути", благодаря которой пассажиры не услышат перестука колес. На участке железной дороги со стороны Тамани и Керчи суммарно установили около двух километров шумозащитных экранов. Ожидается, что в будущем по железной дороге Крымского моста будут курсировать поезда из 11 городов России.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив

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